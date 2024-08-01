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«Эльфсборг» — «Шериф»: шведы привыкли забивать много

Прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Эльфсборг» — «Шериф» 1 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Юрий Гура, главный тренер «Шерифа».
Фото Официальный сайт «Шерифа»

1 августа пройдет ответный матч второго отборочного раунда Лиги Европы между шведским «Эльфсборгом» и «Шерифом» из Молдавии. В первой игре скандинавы добыли минимальную победу (1:0). Предстоящий поединок состоится на «Борас Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — португалец Луиш Годинью. В России легальной трансляции не будет.

Лига Европы. 2-й отборочный раунд
01 авг, 20:00. Boras Arena (Бурос)
Эльфсборг
Шериф

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на их победу в основное время можно с котировкой 1.52, что составляет около 64% вероятности. Успех коллектива из Тирасполя дан за 5.80 (15%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 4.30 (21%).

Аналитики уверены в проходе «Эльфсборга» в следующий раунд: этот рынок дан за 1.07. Вероятность квалификации «Шерифа» оценена в 8.20.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:

• 1:0 и 2:0 — за 6.40;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.09.

Рынок «обе забьют» идет за 1.87, обратный вариант — за 1.94.

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Прогноз и ставка на матч «Эльфсборг» — «Шериф»

Хозяева обладают хорошим нападением: на выезде отличились лишь раз, хотя имели небольшое преимущество по игре (7-5 по ударам, 5-4 по угловым). При этом в первом раунде квалификации за два матча с кипрским «Пафосом» они настреляли восемь голов. Также сейчас проходит чемпионат Швеции (по системе «весна — осень»), и «Эльфсборг» в трех предыдущих турах из четырех забил минимум трижды, а всего за этот отрезок заколотил 11 мячей.

Рекомендуемая ставка: «Эльфсборг» забьет первый гол за 1.67.

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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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