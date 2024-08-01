«Эльфсборг» — «Шериф»: шведы привыкли забивать много
1 августа пройдет ответный матч второго отборочного раунда Лиги Европы между шведским «Эльфсборгом» и «Шерифом» из Молдавии. В первой игре скандинавы добыли минимальную победу (1:0). Предстоящий поединок состоится на «Борас Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — португалец Луиш Годинью. В России легальной трансляции не будет.
Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на их победу в основное время можно с котировкой 1.52, что составляет около 64% вероятности. Успех коллектива из Тирасполя дан за 5.80 (15%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 4.30 (21%).
Аналитики уверены в проходе «Эльфсборга» в следующий раунд: этот рынок дан за 1.07. Вероятность квалификации «Шерифа» оценена в 8.20.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство хозяев:
• 1:0 и 2:0 — за 6.40;
• 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.09.
Рынок «обе забьют» идет за 1.87, обратный вариант — за 1.94.
Прогноз и ставка на матч «Эльфсборг» — «Шериф»
Хозяева обладают хорошим нападением: на выезде отличились лишь раз, хотя имели небольшое преимущество по игре (7-5 по ударам, 5-4 по угловым). При этом в первом раунде квалификации за два матча с кипрским «Пафосом» они настреляли восемь голов. Также сейчас проходит чемпионат Швеции (по системе «весна — осень»), и «Эльфсборг» в трех предыдущих турах из четырех забил минимум трижды, а всего за этот отрезок заколотил 11 мячей.
Рекомендуемая ставка: «Эльфсборг» забьет первый гол за 1.67.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0