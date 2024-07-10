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Елена Рыбакина — Элина Свитолина: украинка навяжет борьбу главному фавориту

Прогноз на матч Уимблдона Елена Рыбакина — Элина Свитолина 10 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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10 июля в четвертьфинале Уимблдона фаворит турнира Елена Рыбакина из Казахстана сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Встреча начнется в 15.30 по московскому времени, в России легально она показана не будет. Счет личного противостояния ничейный — 2-2.

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Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Рыбакину, на победу которой можно поставить за 1.35. Вероятность этого результата — порядка 74%. Успех Свитолиной идет за 3.45 (26%).

Тотал больше 21.5 гейма котируется за 1.87, ТМ 21.5 — за 1.93.

Если Рыбакина выиграет с разницей в четыре и более гейма, сыграет пари за 1.75. Если Свитолина не позволит этому случиться, Ф2(+3.5) увеличит сумму ставки в 2.08.

2:0 в пользу теннисистки из Казахстана — наиболее вероятный исход игры. Коэффициент на это — 1.90. Победа Свитолиной хотя бы в одном сете оценена теми же 1.90.

Победа Рыбакиной и ТМ 24.5 гейма доступны за 1.87.

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Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Элина Свитолина

Свитолина классно играет на этом Уимблдоне, показывая высокий уровень, как во времена нахождения в топ-10. В последних двух матчах она уверенно закрыла двукратную финалистку Онс Жабер и китаянку Ван Синьюй. Есть ощущение, что даже против главного фаворита, которая также ярко играет здесь, украинка сможет оказать сопротивление. Тем не менее более молодая и агрессивная Рыбакина наверняка пройдет дальше.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной и ТБ 20.5 гейма за 2.35.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Елена Рыбакина
Элина Свитолина
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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