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Елена Рыбакина — Арина Соболенко: прогноз на финал Australian Open 28 января 2023 года

Прогноз на матч Australian Open Елена Рыбакина — Арина Соболенко 28 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Арина Соболенко.
Фото Global Look Press

28 января в Мельбурне на знаменитой «Род Лэйвер Арене» состоится финал Australian Open в женском одиночном разряде. В битве за титул сойдутся представляющая Казахстан москвичка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. В России матч транслироваться не будет. Счет личных встреч — 3:0 в пользу пятой ракетки мира.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Соболенко чуть больше шансов на победу. Взять ее дебютный успех на «Шлеме» можно с коэффициентом 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. На триумф Рыбакиной пришлась котировка — 2.10 (44%).

Ставка в 1000 рублей за теннисистку из Казахстана в случае ее виктории принесет выигрыш в 2100 рублей.

Можете выбрать количество геймов, которое разыграют соперницы:

  • тотал больше 22.5 идет за 1.80, ТМ 20.5 — за 2.08;

  • ТБ 23.5 — за 1.94, ТМ 23.5 — за 1.86.

Считаете, что Рыбакину неверно посчитали аутсайдером? Можете поставить на нее со страховкой: Ф1(+1.5) гейма оценена в 1.91, Ф2(-1.5) — в 1.95.

На победу казахстанской спортсменки хотя бы в одной партии котировка — 1.42. На успех белоруски — 1.28.

Кто первым заработает брейк-пойнт? И на Рыбакину, и на Соболенко коэффициент одинаковый — 1.85. За 1.45 можно взять два подряд брейка в игре.

В предыдущих трех очных матчах девушки играли максимум партий. На то, что в финале будет три сета, можно поставить за 2.15.

В линии также предложено несколько необычных вариантов:

  • на скорость подачи: 189.5 км/ч у Рыбакиной и 190.5 км/ч у Соболенко за одинаковые 1.85;

  • на количество виннерсов с форхенда: ТБ 12.5 у Елены и ТБ 15.5 у Арины за 1.85;

  • на количество ударов с лета: ТБ 3.5 у москвички и ТБ 2.5 у минчанки за все те же 1.85.

Самый ожидаемый точный счет — 2:0 в пользу Соболенко за 2.85.

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Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Арина Соболенко

Для Рыбакиной это будет второй финал «Шлема» после прошлогодней победы на Уимблдоне, а Соболенко впервые сразится за титул. Этот факт даст ощутимое преимущество Елене, которая знает, как настроиться и не развалиться, если что-то не получается.

По игре соперницы очень близки, хотя Соболенко выиграла все 10 матчей в сезоне и н и разу не отдала даже партию. Но против такой же мощной и местами более стабильной Рыбакиной ей будет тяжелее, чем с кем бы то ни было в январе.

Рекомендуемая ставка: Рыбакина — чемпионка Australian Open за 2.10.

Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 - : -
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