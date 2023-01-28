Елена Рыбакина — Арина Соболенко: прогноз на финал Australian Open 28 января 2023 года
28 января в Мельбурне на знаменитой «Род Лэйвер Арене» состоится финал Australian Open в женском одиночном разряде. В битве за титул сойдутся представляющая Казахстан москвичка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. В России матч транслироваться не будет. Счет личных встреч — 3:0 в пользу пятой ракетки мира.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Соболенко чуть больше шансов на победу. Взять ее дебютный успех на «Шлеме» можно с коэффициентом 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. На триумф Рыбакиной пришлась котировка — 2.10 (44%).
Ставка в 1000 рублей за теннисистку из Казахстана в случае ее виктории принесет выигрыш в 2100 рублей.
Можете выбрать количество геймов, которое разыграют соперницы:
Считаете, что Рыбакину неверно посчитали аутсайдером? Можете поставить на нее со страховкой: Ф1(+1.5) гейма оценена в 1.91, Ф2(-1.5) — в 1.95.
На победу казахстанской спортсменки хотя бы в одной партии котировка — 1.42. На успех белоруски — 1.28.
Кто первым заработает брейк-пойнт? И на Рыбакину, и на Соболенко коэффициент одинаковый — 1.85. За 1.45 можно взять два подряд брейка в игре.
В предыдущих трех очных матчах девушки играли максимум партий. На то, что в финале будет три сета, можно поставить за 2.15.
В линии также предложено несколько необычных вариантов:
-
на скорость подачи: 189.5 км/ч у Рыбакиной и 190.5 км/ч у Соболенко за одинаковые 1.85;
-
на количество виннерсов с форхенда: ТБ 12.5 у Елены и ТБ 15.5 у Арины за 1.85;
-
на количество ударов с лета: ТБ 3.5 у москвички и ТБ 2.5 у минчанки за все те же 1.85.
Самый ожидаемый точный счет — 2:0 в пользу Соболенко за 2.85.
Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Арина Соболенко
Для Рыбакиной это будет второй финал «Шлема» после прошлогодней победы на Уимблдоне, а Соболенко впервые сразится за титул. Этот факт даст ощутимое преимущество Елене, которая знает, как настроиться и не развалиться, если что-то не получается.
По игре соперницы очень близки, хотя Соболенко выиграла все 10 матчей в сезоне и н и разу не отдала даже партию. Но против такой же мощной и местами более стабильной Рыбакиной ей будет тяжелее, чем с кем бы то ни было в январе.
Рекомендуемая ставка: Рыбакина — чемпионка Australian Open за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2