28 января в Мельбурне на знаменитой «Род Лэйвер Арене» состоится финал Australian Open в женском одиночном разряде. В битве за титул сойдутся представляющая Казахстан москвичка Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко. В России матч транслироваться не будет. Счет личных встреч — 3:0 в пользу пятой ракетки мира.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Соболенко чуть больше шансов на победу. Взять ее дебютный успех на «Шлеме» можно с коэффициентом 1.78, что примерно 56% вероятности исхода. На триумф Рыбакиной пришлась котировка — 2.10 (44%).

Ставка в 1000 рублей за теннисистку из Казахстана в случае ее виктории принесет выигрыш в 2100 рублей.

Можете выбрать количество геймов, которое разыграют соперницы:

тотал больше 22.5 идет за 1.80, ТМ 20.5 — за 2.08;

ТБ 23.5 — за 1.94, ТМ 23.5 — за 1.86.

Считаете, что Рыбакину неверно посчитали аутсайдером? Можете поставить на нее со страховкой: Ф1(+1.5) гейма оценена в 1.91, Ф2(-1.5) — в 1.95.

На победу казахстанской спортсменки хотя бы в одной партии котировка — 1.42. На успех белоруски — 1.28.

Кто первым заработает брейк-пойнт? И на Рыбакину, и на Соболенко коэффициент одинаковый — 1.85. За 1.45 можно взять два подряд брейка в игре.

В предыдущих трех очных матчах девушки играли максимум партий. На то, что в финале будет три сета, можно поставить за 2.15.

В линии также предложено несколько необычных вариантов:

на скорость подачи: 189.5 км/ч у Рыбакиной и 190.5 км/ч у Соболенко за одинаковые 1.85;

на количество виннерсов с форхенда: ТБ 12.5 у Елены и ТБ 15.5 у Арины за 1.85;

на количество ударов с лета: ТБ 3.5 у москвички и ТБ 2.5 у минчанки за все те же 1.85.

Самый ожидаемый точный счет — 2:0 в пользу Соболенко за 2.85.

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Арина Соболенко

Для Рыбакиной это будет второй финал «Шлема» после прошлогодней победы на Уимблдоне, а Соболенко впервые сразится за титул. Этот факт даст ощутимое преимущество Елене, которая знает, как настроиться и не развалиться, если что-то не получается.

По игре соперницы очень близки, хотя Соболенко выиграла все 10 матчей в сезоне и н и разу не отдала даже партию. Но против такой же мощной и местами более стабильной Рыбакиной ей будет тяжелее, чем с кем бы то ни было в январе.

Рекомендуемая ставка: Рыбакина — чемпионка Australian Open за 2.10.