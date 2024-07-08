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Елена Рыбакина — Анна Калинская: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2024 года

Прогноз на матч Уимблдона Елена Рыбакина — Анна Калинская 8 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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8 июля на Уимблдоне состоится матч четвертого круга между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и Анной Калинской из России. Встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2-1 в пользу Рыбакиной.

Даниил Медведев. Медведев прошел в четвертьфинал за 35 минут. Но теперь ему играть с Синнером

Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение Рыбакиной. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.24, что примерно 83% вероятности исхода. Успех Калинской котируется за 4.10 (17%).

Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.70, ТМ 20.5 — за 2.03.

Выигрыш казахстанской теннисистки с форой (-4.5) доступен за 1.98, триумф россиянки с (+4.5) — за 1.83.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Рыбакиной за 1.73.

Если Калинская возьмет хотя бы одну партию, сыграет пари за 2.10.

Анна Калинская. Калинская стала лучшей среди россиянок на Уимблдоне. Ей помогла поддержка Синнера

Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Анна Калинская

После вылета Свентек Рыбакина стала единоличным фаворитом Уимблдона, и это не мудрено, ведь Елена — победительница турнира 2022 года и четвертьфиналистка 2023-го. В трех матчах этого розыгрыша она уступила только одну партию, а в прошлом матче разгромила Возняцки, отдав той всего один гейм. Чувствуется, что казахстанская теннисистка нащупала свою игру.

Калинская сильно прибавила в этом сезоне, но против топов ее очень часто не хватает физически и психологически. Думаю, эти факторы позволят Рыбакиной одержать уверенную победу.

Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной 2:0 за 1.73.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Анна Калинская
Елена Рыбакина
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Нидерланды — Турция: прогноз на матч чемпионата Европы 6 июля 2024 года
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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