Елена Рыбакина — Анна Калинская: прогноз на матч Уимблдона 8 июля 2024 года
8 июля на Уимблдоне состоится матч четвертого круга между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и Анной Калинской из России. Встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 2-1 в пользу Рыбакиной.
Аналитики букмекерских компаний отдали предпочтение Рыбакиной. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.24, что примерно 83% вероятности исхода. Успех Калинской котируется за 4.10 (17%).
Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.70, ТМ 20.5 — за 2.03.
Выигрыш казахстанской теннисистки с форой (-4.5) доступен за 1.98, триумф россиянки с (+4.5) — за 1.83.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу Рыбакиной за 1.73.
Если Калинская возьмет хотя бы одну партию, сыграет пари за 2.10.
Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Анна Калинская
После вылета Свентек Рыбакина стала единоличным фаворитом Уимблдона, и это не мудрено, ведь Елена — победительница турнира 2022 года и четвертьфиналистка 2023-го. В трех матчах этого розыгрыша она уступила только одну партию, а в прошлом матче разгромила Возняцки, отдав той всего один гейм. Чувствуется, что казахстанская теннисистка нащупала свою игру.
Калинская сильно прибавила в этом сезоне, но против топов ее очень часто не хватает физически и психологически. Думаю, эти факторы позволят Рыбакиной одержать уверенную победу.
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной 2:0 за 1.73.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -