Елена Рыбакина — Ангелина Калинина: москвичка не пустит украинку к крупнейшему титулу в карьере
20 мая в Риме состоится финал в женском одиночном разряде. За титул турнира WTA 1000 сразятся представительница Казахстана Елена Рыбакина и украинка Ангелина Калинина. Игра начнется не ранее 20.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде девушки встречались один раз — в 2022 году в Чарльстоне победу праздновала Калинина.
На этот раз аналитики букмекерской компании Olimpbet видят фаворитом Рыбакину. На победу москвички можно поставить с коэффициентом 1.33, вероятность такого исхода — примерно 75%. Успех Калининой идет за 3.47 (25%).
Ставка в 1000 рублей на теннисистку с Украины в случае ее выигрыша принесет выплату в 3470 рублей.
На победу Рыбакиной 2:0 по сетам предложена котировка 1.83. Если же считаете, что Калинина возьмет хотя бы одну партию, оформите такой вариант за 1.91.
Тотал больше 20.5 гейма идет за 1.83, тотал меньше 20.5 — за 2.03. Во всех пяти матчах на турнире в Риме с участием Елены прошел «низ».
Насколько серьезным будет превосходство Рыбакиной? Ее победа с форой (-4.5) гейма оценена в 2.07, с форой (-3.5) — за 1.68.
Тай-брейк в матче можно оформить за 3.40, его отсутствие — за 1.27.
Прогноз и ставка на матч Елена Рыбакина — Ангелина Калинина
Рыбакина проводит очень сильный турнир: обыграла сильного грунтового специалиста Вондроушову, совершила камбэк во встрече со Свентек и в полуфинале прошла Остапенко. Каждой сопернице не удалось совладать с силовым теннисом Елены.
Калинина максимально использовала ошибки и не лучшую игру Кудерметовой в ключевые моменты и заслуженно пробилась в финал, но там ее не ждет ничего хорошего. Ангелина обыгрывала предыдущих соперниц благодаря стабильности, но агрессивной и точно пробивающей Рыбакиной ей будет тяжело будет составить конкуренцию.
Рекомендуемая ставка: победа Рыбакиной с форой (-4.5) гейма за 2.07.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
9
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7