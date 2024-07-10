10 июля в четвертьфинале Уимблдона латвийка Елена Остапенко сразится с чешкой Барборой Крейчиковой. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени, трансляции в России не будет. Теннисистки играли между собой шесть раз, преимущество на стороне Остапенко — 4-2.

Аналитики букмекерских компаний считают, что Остапенко впервые с 2018 года выйдет в полуфинал на «Шлеме». Ее победа оценена коэффициентом 1.47, что составляет примерно 68% вероятности исхода. Успех Крейчиковой доступен за 2.80 (32%).

Триумф латвийской теннисистки в двух сетах — наиболее реальный результат встречи. Поставить на него можно за 2.15.

На то, что Крейчикова возьмет в этой игре хотя бы партию, котировка 1.70.

Остапенко победила в трех последних встречах между соперницами, и в них было разыграно меньше 25 геймов. Условие «П1 и ТМ 25.5» можно оформить за 2.13.

Счет 6:3 был зафиксирован в трех предыдущих играх с участием латвийки на Уимблдоне. Если он случится и в этом матче, сыграет пари за 2.03.

Прогноз и ставка на матч Елена Остапенко — Барбора Крейчикова

Остапенко очень хороша на этом турнире — в четырех встречах не проиграла ни сета и отдала соперницам всего 15 геймов. Меньше (14) в последний раз до четвертьфинала Уимблдона уступила Азаренко — аж в 2012-м. Думаю, Елена не испытает сложностей и в предстоящем матче, тем более что Крейчикова в предыдущих трех очных встречах превратилась в ее клиентку. Она неизменно уступала 0:2 по партиям и с большим перевесом по геймам.

Рекомендуемая ставка: победа Остапенко с форой (-3.5) гейма за 1.98.