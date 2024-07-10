Елена Остапенко — Барбора Крейчикова: латвийка выиграет у чешки четвертый матч подряд
10 июля в четвертьфинале Уимблдона латвийка Елена Остапенко сразится с чешкой Барборой Крейчиковой. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени, трансляции в России не будет. Теннисистки играли между собой шесть раз, преимущество на стороне Остапенко — 4-2.
Аналитики букмекерских компаний считают, что Остапенко впервые с 2018 года выйдет в полуфинал на «Шлеме». Ее победа оценена коэффициентом 1.47, что составляет примерно 68% вероятности исхода. Успех Крейчиковой доступен за 2.80 (32%).
Триумф латвийской теннисистки в двух сетах — наиболее реальный результат встречи. Поставить на него можно за 2.15.
На то, что Крейчикова возьмет в этой игре хотя бы партию, котировка 1.70.
Остапенко победила в трех последних встречах между соперницами, и в них было разыграно меньше 25 геймов. Условие «П1 и ТМ 25.5» можно оформить за 2.13.
Счет 6:3 был зафиксирован в трех предыдущих играх с участием латвийки на Уимблдоне. Если он случится и в этом матче, сыграет пари за 2.03.
Прогноз и ставка на матч Елена Остапенко — Барбора Крейчикова
Остапенко очень хороша на этом турнире — в четырех встречах не проиграла ни сета и отдала соперницам всего 15 геймов. Меньше (14) в последний раз до четвертьфинала Уимблдона уступила Азаренко — аж в 2012-м. Думаю, Елена не испытает сложностей и в предстоящем матче, тем более что Крейчикова в предыдущих трех очных встречах превратилась в ее клиентку. Она неизменно уступала 0:2 по партиям и с большим перевесом по геймам.
Рекомендуемая ставка: победа Остапенко с форой (-3.5) гейма за 1.98.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -