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Елена Остапенко — Барбора Крейчикова: латвийка выиграет у чешки четвертый матч подряд

Прогноз на матч Уимблдона Елена Остапенко — Барбора Крейчикова 10 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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10 июля в четвертьфинале Уимблдона латвийка Елена Остапенко сразится с чешкой Барборой Крейчиковой. Встреча начнется в 15.00 по московскому времени, трансляции в России не будет. Теннисистки играли между собой шесть раз, преимущество на стороне Остапенко — 4-2.

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Аналитики букмекерских компаний считают, что Остапенко впервые с 2018 года выйдет в полуфинал на «Шлеме». Ее победа оценена коэффициентом 1.47, что составляет примерно 68% вероятности исхода. Успех Крейчиковой доступен за 2.80 (32%).

Триумф латвийской теннисистки в двух сетах — наиболее реальный результат встречи. Поставить на него можно за 2.15.

На то, что Крейчикова возьмет в этой игре хотя бы партию, котировка 1.70.

Остапенко победила в трех последних встречах между соперницами, и в них было разыграно меньше 25 геймов. Условие «П1 и ТМ 25.5» можно оформить за 2.13.

Счет 6:3 был зафиксирован в трех предыдущих играх с участием латвийки на Уимблдоне. Если он случится и в этом матче, сыграет пари за 2.03.

Травма шеи помешала Анне Калинской продолжить выступление на&nbsp;Уимблдоне. Калинская не смогла сотворить сенсацию. В четвертьфинале Уимблдона — без россиянок

Прогноз и ставка на матч Елена Остапенко — Барбора Крейчикова

Остапенко очень хороша на этом турнире — в четырех встречах не проиграла ни сета и отдала соперницам всего 15 геймов. Меньше (14) в последний раз до четвертьфинала Уимблдона уступила Азаренко — аж в 2012-м. Думаю, Елена не испытает сложностей и в предстоящем матче, тем более что Крейчикова в предыдущих трех очных встречах превратилась в ее клиентку. Она неизменно уступала 0:2 по партиям и с большим перевесом по геймам.

Рекомендуемая ставка: победа Остапенко с форой (-3.5) гейма за 1.98.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Елена Остапенко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
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 - : -
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