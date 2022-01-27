28 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира-2022 сыграют сборные Эквадора и Бразилии. Встреча состоится в Кито на местном стадионе и начнется в 00.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Бразилия. На успех команды можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Эквадора есть в линии за 3.40 (28%).

Ф1(+1) идет за 1.31, а Ф2(-1) — за 3.50.

При ставке в 1000 рублей на победу Эквадора потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ставку «Эквадор не проиграет» можно взять за 1.66.

Шансы Бразилии забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 6.30.

Уверены, что Эквадор сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 10.0.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.10.