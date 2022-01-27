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Сегодня, 11:15

Эквадор — Бразилия: прогноз и ставки на матч отбора на чемпионат мира 28 января

Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 Эквадор — Бразилия
Егор Сергеев
Футболисты сборной Эквадора.
Фото Getty Images

28 января в южноамериканском отборе на чемпионат мира-2022 сыграют сборные Эквадора и Бразилии. Встреча состоится в Кито на местном стадионе и начнется в 00.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
28 янв, 00:00. Rodrigo Paz Delgado (Кито)
Эквадор
Бразилия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит Бразилия. На успех команды можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.20 (30%), а победа Эквадора есть в линии за 3.40 (28%).

Ф1(+1) идет за 1.31, а Ф2(-1) — за 3.50.

При ставке в 1000 рублей на победу Эквадора потенциальная выплата составит 3400 рублей.

Ставку «Эквадор не проиграет» можно взять за 1.66.

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Шансы Бразилии забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 6.30.

Уверены, что Эквадор сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ1 (2.5) доступен за 10.0.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.10.

  • ТМ 0.5 — 8.20;

  • Обе забьют: нет — 1,74;

  • Точный счет: 0:4 — 37.0.

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 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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