Эксперты оценили шансы «Спартака» на выход из группы ЛЕ после ничьей с «Лестером»

4 ноября состоялся 4-й тур группового этапа Лиги Европы. «Спартак» сыграл вничью с «Лестером» (1:1), а «Наполи» разгромил «Легию» (4:1). Эксперты оценили шансы команд квартета C на выход в плей-офф турнира.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом группы «Наполи». Шансы итальянцев выиграть ее оцениваются коэффициентом 1.45, а выйти в плей-офф турнира — 1.11.

Шансы «Лестера» выйти из группы оцениваются коэффициентом 1.85, а «Легии» — 1.95.

Главный аутсайдер квартета — «Спартак». На выход команды Витории в плей-офф можно поставить за 6.60. Шансы красно-белых выиграть группу оцениваются коэффициентом 13.0.

При ставке в 1000 рублей на выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы потенциальная выплата составит 6600 рублей, а прибыль — 5600 рублей.

Напомним, что после четырех туров «Спартак» замыкает турнирную таблицу группы C с четырьмя очками. «Лестер» идет на третьей строчке с пятью очками, а «Легия» — вторая с шестью. «Наполи» — лидер квартета с семью баллами на счету. Красно-белым для выхода в плей-офф надо побеждать в оставшихся встречах.

В следующем туре, 24 ноября 2021 года, «Спартак» примет на своем поле «Наполи».

Также провел свой матч 4-го тура Лиги Европы и московский «Локомотив». Железнодорожники сыграли вничью с «Галатасараем» (1:1). Их соперники по группе — «Марсель» и «Лацио» тоже поделили очки (2:2).

«Галатасарай» — фаворит группы, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на выход турецкого клуба в плей-офф можно за 1.10, а на его победу в квартете — за 1.62.

Шансы «Лацио» преодолеть групповой этап Лиги Европы оцениваются коэффициентом 1.22, а «Марселя» — 2.90.

«Локомотив» — главный аутсайдер квартета. Выход железнодорожников в плей-офф Лиги Европы идет за 45.0. При ставке в 1000 рублей на данный исход потенциальная выплата составит 45 000 рублей, а прибыль — 44 000 рублей.

«Локомотив» занимает последнее место в группе с двумя очками на счету. Выше идет «Марсель» с четырьмя и «Лацио» с пятью. «Галатасарай» — лидер квартета с восемью баллами в активе.

В следующем туре, 25 ноября 2021 года, «Локомотив» сыграет дома с «Лацио».