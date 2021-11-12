Прогнозы на спорт
Новости
Новости   //    Прогнозы на спорт

Эксперты оценили шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

11:15
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

11 ноября 2021 года Россия разгромила Кипр со счетом 6:0 и сохранила первое место в отборочной группе к ЧМ-2022. Хорватия уничтожила Мальту 7:1 и осталась второй. Эксперты оценили шансы команды Карпина сыграть на мундиале в Катаре.

Макс Холлоуэй. Макс Холлоуэй — Яир Родригес: Благословенный не оставит шансов мексиканцу

До завершения группового этапа европейского отбора к ЧМ-2022 остался один тур. России предстоит выезд в Сплит, где она встретится с хорватами. Соперников разделяют всего два балла. От исхода очной встречи лидеров группы H зависит итоговое положение команд.

Напомним, что первое место дает прямую путевку на чемпионат мира, а второе — отправляет в стыковые игры. Чтобы избежать последних, России достаточно не проиграть в Сплите.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хорошими шансы России выйти в финальную часть ЧМ-2022 — поставить на это можно с коэффициентом 1.65. Противоположный исход доступен за 2.24.

Однако, лидерство в группе H они отдают хорватам. Поставить на то, что «шашечные» займут первое место, можно с коэффициентом 1.62.

Верите, что команда Карпина сохранит за собой лидерство в группе? Подобный исход оценивается котировкой 2.30.

Напомним, что матч Хорватия — Россия состоится 14-го ноября в Сплите на стадионе «Полюд», начало — в 17.00.

Хорватия — Россия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Матвей Леонов все материалы автора
Читайте также
«Нужно не загоняться и понимать — всем не угодишь». У России новая звезда в танцах на льду
В Подмосковье инспектор ДПС выстрелил в голову дочери
0
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры