Эксперты оценили шансы сборной России выйти на ЧМ-2022

11 ноября 2021 года Россия разгромила Кипр со счетом 6:0 и сохранила первое место в отборочной группе к ЧМ-2022. Хорватия уничтожила Мальту 7:1 и осталась второй. Эксперты оценили шансы команды Карпина сыграть на мундиале в Катаре.

До завершения группового этапа европейского отбора к ЧМ-2022 остался один тур. России предстоит выезд в Сплит, где она встретится с хорватами. Соперников разделяют всего два балла. От исхода очной встречи лидеров группы H зависит итоговое положение команд.

Напомним, что первое место дает прямую путевку на чемпионат мира, а второе — отправляет в стыковые игры. Чтобы избежать последних, России достаточно не проиграть в Сплите.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хорошими шансы России выйти в финальную часть ЧМ-2022 — поставить на это можно с коэффициентом 1.65. Противоположный исход доступен за 2.24.

Однако, лидерство в группе H они отдают хорватам. Поставить на то, что «шашечные» займут первое место, можно с коэффициентом 1.62.

Верите, что команда Карпина сохранит за собой лидерство в группе? Подобный исход оценивается котировкой 2.30.

Напомним, что матч Хорватия — Россия состоится 14-го ноября в Сплите на стадионе «Полюд», начало — в 17.00.