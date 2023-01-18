18 января россиянин Даниил Медведев в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет против хозяина кортов Джона Миллмана. Встреча начнется не раньше 11.00 по московскому времени. В прямом эфире из России игру посмотреть не получится. Ранее соперники друг с другом не встречались.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Миллана нет ни единого шанса на победу. Поставить на него можно с коэффициентом 20.0, это менее одного процента вероятности исхода. Успех Медведева доступен за минимальные 1.01 (99%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф австралийца принесет 20 000 рублей, а чистая прибыль составит 19 000 рублей.

Эксперты предполагают, что матч завершится в трех сетах в пользу Даниила за 1.30.

На то, что Миллман возьмет хотя бы одну партию, котировка — 3.30. Успех австралийца с форой (+1.5) сета идет за 7.70.

В первом матче Медведев отдал американцу Маркосу Джирону всего три гейма. На победу Даниила с форой (-9.5) коэффициент — 1.88.

Условие, при котором один из игроков победит со счетом 6:0 в партии, оценено в 5.70.

Прогноз и ставка на матч Джон Миллман — Даниил Медведев

Медведев шедеврально стартовал на турнире — разобрал на запчасти американца Джирона всего за 1 час 37 минут. Маркос с трудом взял три гейма, хотя очень старался — просто уровень соперников несопоставим, Даниил находится сейчас в отличной форме. Плюс ему очень подходят местные мячи и корты.

Миллман провел на корте более четырех часов и лишь в пяти сетах сломил швейцарца Хуслера. Учитывая разницу в классе, а также в возрасте и условие, что соперникам предстоит сыграть в довольно душное время суток, разгром австралийцу обеспечен.

Рекомендуемая ставка: ТМ 28.5 гейма за 1.73.