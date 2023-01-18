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Джон Миллман — Даниил Медведев: прогноз на матч Australian Open 18 января 2023 года

Прогноз на матч Australian Open Джон Миллман — Даниил Медведев 18 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

18 января россиянин Даниил Медведев в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет против хозяина кортов Джона Миллмана. Встреча начнется не раньше 11.00 по московскому времени. В прямом эфире из России игру посмотреть не получится. Ранее соперники друг с другом не встречались.

Карен Хачанов. Карен Хачанов — Джейсон Кублер: прогноз на матч Australian Open 18 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Миллана нет ни единого шанса на победу. Поставить на него можно с коэффициентом 20.0, это менее одного процента вероятности исхода. Успех Медведева доступен за минимальные 1.01 (99%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф австралийца принесет 20 000 рублей, а чистая прибыль составит 19 000 рублей.

Эксперты предполагают, что матч завершится в трех сетах в пользу Даниила за 1.30.

На то, что Миллман возьмет хотя бы одну партию, котировка — 3.30. Успех австралийца с форой (+1.5) сета идет за 7.70.

В первом матче Медведев отдал американцу Маркосу Джирону всего три гейма. На победу Даниила с форой (-9.5) коэффициент — 1.88.

Условие, при котором один из игроков победит со счетом 6:0 в партии, оценено в 5.70.

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Прогноз и ставка на матч Джон Миллман — Даниил Медведев

Медведев шедеврально стартовал на турнире — разобрал на запчасти американца Джирона всего за 1 час 37 минут. Маркос с трудом взял три гейма, хотя очень старался — просто уровень соперников несопоставим, Даниил находится сейчас в отличной форме. Плюс ему очень подходят местные мячи и корты.

Миллман провел на корте более четырех часов и лишь в пяти сетах сломил швейцарца Хуслера. Учитывая разницу в классе, а также в возрасте и условие, что соперникам предстоит сыграть в довольно душное время суток, разгром австралийцу обеспечен.

Рекомендуемая ставка: ТМ 28.5 гейма за 1.73.

Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
0
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Карен Хачанов — Джейсон Кублер: прогноз на матч Australian Open 18 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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