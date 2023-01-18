Джон Миллман — Даниил Медведев: прогноз на матч Australian Open 18 января 2023 года
18 января россиянин Даниил Медведев в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет против хозяина кортов Джона Миллмана. Встреча начнется не раньше 11.00 по московскому времени. В прямом эфире из России игру посмотреть не получится. Ранее соперники друг с другом не встречались.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Миллана нет ни единого шанса на победу. Поставить на него можно с коэффициентом 20.0, это менее одного процента вероятности исхода. Успех Медведева доступен за минимальные 1.01 (99%).
Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф австралийца принесет 20 000 рублей, а чистая прибыль составит 19 000 рублей.
Эксперты предполагают, что матч завершится в трех сетах в пользу Даниила за 1.30.
На то, что Миллман возьмет хотя бы одну партию, котировка — 3.30. Успех австралийца с форой (+1.5) сета идет за 7.70.
В первом матче Медведев отдал американцу Маркосу Джирону всего три гейма. На победу Даниила с форой (-9.5) коэффициент — 1.88.
Условие, при котором один из игроков победит со счетом 6:0 в партии, оценено в 5.70.
Прогноз и ставка на матч Джон Миллман — Даниил Медведев
Медведев шедеврально стартовал на турнире — разобрал на запчасти американца Джирона всего за 1 час 37 минут. Маркос с трудом взял три гейма, хотя очень старался — просто уровень соперников несопоставим, Даниил находится сейчас в отличной форме. Плюс ему очень подходят местные мячи и корты.
Миллман провел на корте более четырех часов и лишь в пяти сетах сломил швейцарца Хуслера. Учитывая разницу в классе, а также в возрасте и условие, что соперникам предстоит сыграть в довольно душное время суток, разгром австралийцу обеспечен.
Рекомендуемая ставка: ТМ 28.5 гейма за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2