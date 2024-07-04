Джейкоб Фирнли — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 4 июля 2024 года
4 июля Новак Джокович во втором круге Уимблдона сыграет с хозяином кортов, британцем Джейкобом Фирнли. Встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Ранее теннисисты друг с другом не играли.
Джокович — безусловный фаворит предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.01, что более 99% вероятности исхода. Успех Фирнли котируется за 16.0 (1%).
Эксперты уверены, что в этой встрече будет разыграно менее 31 гейма: ТБ 30.5 идет за 2.00, ТМ 30.5 — за 1.72.
На триумф Джоковича с форой (-8.5) гейма коэффициент 1.98. На выигрыш Фирнли с форой (+8.5) — 1.83.
Если британец возьмет хотя бы одну партию, сыграет пари за 3.15. Если же этого не произойдет, то счет 3-0 в пользу серба увеличит сумму ставки в 1.36 раза.
Присмотритесь к варианту «победа Джоковича по эйсам» за 1.42.
Прогноз и ставка на матч Джейкоб Фирнли — Новак Джокович
Новак только недавно перенес операцию на колене, поэтому мало кто ждал от него бодрого старта на Уимблдоне (да и вообще участия в турнире). Но великий чемпион приехал на третий в сезоне «Шлем» и в первом круге не оставил шансов чеху Коприве, сокрушив его в трех сетах — 6:1, 6:2, 6:2. Конечно, с Фирнли Джоковичу вряд ли удастся провернуть тот же трюк хотя бы потому, что это британец, родившийся на местных кортах. Подбадриваемый местными болельщиками, он наверняка навяжет второй ракетке мира хоть какую-то борьбу, но разница в классе даст о себе знать.
Рекомендуемая ставка: победа Джоковича и ТМ 29.5 гейма за 1.93.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
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|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -