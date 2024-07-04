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Джейкоб Фирнли — Новак Джокович: прогноз на матч Уимблдона 4 июля 2024 года

Прогноз на матч Уимблдона Джейкоб Фирнли — Новак Джокович 4 июля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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4 июля Новак Джокович во втором круге Уимблдона сыграет с хозяином кортов, британцем Джейкобом Фирнли. Встреча начнется не ранее 15.30 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Ранее теннисисты друг с другом не играли.

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Джокович — безусловный фаворит предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.01, что более 99% вероятности исхода. Успех Фирнли котируется за 16.0 (1%).

Эксперты уверены, что в этой встрече будет разыграно менее 31 гейма: ТБ 30.5 идет за 2.00, ТМ 30.5 — за 1.72.

На триумф Джоковича с форой (-8.5) гейма коэффициент 1.98. На выигрыш Фирнли с форой (+8.5) — 1.83.

Если британец возьмет хотя бы одну партию, сыграет пари за 3.15. Если же этого не произойдет, то счет 3-0 в пользу серба увеличит сумму ставки в 1.36 раза.

Присмотритесь к варианту «победа Джоковича по эйсам» за 1.42.

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Прогноз и ставка на матч Джейкоб Фирнли — Новак Джокович

Новак только недавно перенес операцию на колене, поэтому мало кто ждал от него бодрого старта на Уимблдоне (да и вообще участия в турнире). Но великий чемпион приехал на третий в сезоне «Шлем» и в первом круге не оставил шансов чеху Коприве, сокрушив его в трех сетах — 6:1, 6:2, 6:2. Конечно, с Фирнли Джоковичу вряд ли удастся провернуть тот же трюк хотя бы потому, что это британец, родившийся на местных кортах. Подбадриваемый местными болельщиками, он наверняка навяжет второй ракетке мира хоть какую-то борьбу, но разница в классе даст о себе знать.

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича и ТМ 29.5 гейма за 1.93.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Новак Джокович
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6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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