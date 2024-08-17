«Дженоа» — «Интер»: нерадзурри начнут с победы шестой сезон подряд
Действующий чемпион Италии «Интер» начнет новый сезон выездом к «Дженоа». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 19.30 по московскому времени, главный арбитр — Эрманно Феличани. Прямую трансляцию матча с 19.25 мск покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры отдали предпочтение гостям: победа «Интера» предложена с котировкой 1.55, вероятность этого исхода — приблизительно 63%. Успех генуэзцев можно взять за 6.40 (15%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 4.30 (22%).
Прошлые две встречи команд на «Луиджи Феррарис» завершились вничью. Рынок на непоражение «Дженоа» в предстоящей встрече идет за 2.57.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство нерадзурри:
• 1:0 — за 5.80;
• 2:0 — за 6.00;
• 1:1 — за 7.00.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.
Обмен забитыми мячами оценен в 2.02, вариант «обе забьют — нет» предложен с котировкой 1.78.
Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Интер»
«Интер» традиционно сильно открывает сезон — пять последних розыгрышей серии А начал с побед. К тому же «Дженоа» — практически идеальный оппонент для продления этого тренда. Несмотря на ничьи в двух предыдущих играх в Генуе, нерадзурри имеют отличную статистику личных встреч: последнее поражение потерпели еще в феврале 2018-го и с тех пор выиграли в восьми из 10 очных поединков. Причем в семи — с разницей минимум в два мяча.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.37.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0