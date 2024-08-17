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«Дженоа» — «Интер»: нерадзурри начнут с победы шестой сезон подряд

Прогноз на матч серии А «Дженоа» — «Интер» 17 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Интера».
Фото Global Look Press

Действующий чемпион Италии «Интер» начнет новый сезон выездом к «Дженоа». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 19.30 по московскому времени, главный арбитр — Эрманно Феличани. Прямую трансляцию матча с 19.25 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Италия. Серия А. 1-й тур
17 авг, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
Интер

Букмекеры отдали предпочтение гостям: победа «Интера» предложена с котировкой 1.55, вероятность этого исхода — приблизительно 63%. Успех генуэзцев можно взять за 6.40 (15%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 4.30 (22%).

Прошлые две встречи команд на «Луиджи Феррарис» завершились вничью. Рынок на непоражение «Дженоа» в предстоящей встрече идет за 2.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство нерадзурри:

• 1:0 — за 5.80;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

Обмен забитыми мячами оценен в 2.02, вариант «обе забьют — нет» предложен с котировкой 1.78.

Ханси Флик (&laquo;Барселона&raquo;). Флик дебютирует в «Барсе» с непростого выезда на «Месталью». В прошлом сезоне «Валенсия» отобрала очки у каталонцев

Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Интер»

«Интер» традиционно сильно открывает сезон — пять последних розыгрышей серии А начал с побед. К тому же «Дженоа» — практически идеальный оппонент для продления этого тренда. Несмотря на ничьи в двух предыдущих играх в Генуе, нерадзурри имеют отличную статистику личных встреч: последнее поражение потерпели еще в феврале 2018-го и с тех пор выиграли в восьми из 10 очных поединков. Причем в семи — с разницей минимум в два мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.37.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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