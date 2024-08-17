Прогноз на матч серии А «Дженоа» — «Интер» 17 августа 2024 года

Действующий чемпион Италии «Интер» начнет новый сезон выездом к «Дженоа». Игра пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и начнется в 19.30 по московскому времени, главный арбитр — Эрманно Феличани. Прямую трансляцию матча с 19.25 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры отдали предпочтение гостям: победа «Интера» предложена с котировкой 1.55, вероятность этого исхода — приблизительно 63%. Успех генуэзцев можно взять за 6.40 (15%), даже ничья идет с меньшим коэффициентом 4.30 (22%).

Прошлые две встречи команд на «Луиджи Феррарис» завершились вничью. Рынок на непоражение «Дженоа» в предстоящей встрече идет за 2.57.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство нерадзурри:

• 1:0 — за 5.80;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 1.92.

Обмен забитыми мячами оценен в 2.02, вариант «обе забьют — нет» предложен с котировкой 1.78.

Прогноз и ставка на матч «Дженоа» — «Интер»

«Интер» традиционно сильно открывает сезон — пять последних розыгрышей серии А начал с побед. К тому же «Дженоа» — практически идеальный оппонент для продления этого тренда. Несмотря на ничьи в двух предыдущих играх в Генуе, нерадзурри имеют отличную статистику личных встреч: последнее поражение потерпели еще в феврале 2018-го и с тех пор выиграли в восьми из 10 очных поединков. Причем в семи — с разницей минимум в два мяча.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.37.