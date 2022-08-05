Пенсионеры ММА снова в октагоне: почему Дацик поколотит Монсона?
5 августа в Москве состоится вечер единоборств в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». В главном поединке по правилам ММА сойдутся легендарные Джефф Монсон и Вячеслав Дацик. Самый ожидаемый и жаркий бой ивента начнется после 23.00 по московскому времени. В это же время на телеканале «РЕН ТВ» начнется прямая трансляция турнира.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Рыжего Тарзана значительно больше шансов выйти из клетки победителем. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, что приблизительно 79% вероятности исхода. На то, что судья поднимет руку Монсона, котировка — 3.60 (20%). Ничья доступна за крупнейшие в линии 38.0 (1%).
Последний официальный поединок в ММА Дацик провел в 2019 году и нокаутом финишировал Андрея Кирсанова. С тех пор он стал частым участником боев различных промоушенов (победы в которых не идут в статистику) и YouTube-проектов. Так в июле 2022-го на турнире Hardcore Boxing Тарзан техническим нокаутом во втором раунде уложил 42-летнего бразильца Антонио Силву.
Монсон также давно не участвует в официальных поединках — 51-летний боец по прозвищу Снеговик завершил карьеру в 2016-м, а теперь участвует в развлекательных мероприятиях. В одном из таких, в феврале 2022 года, американец с российским паспортом проиграл Александру Емельяненко в поединке на голых кулаках в промоушене Hardcore FC.
На то, что поединок Монсон — Дацик завершится досрочной победой одного из спортсменов, можно поставить за 1.11. На судейское решение — за 5.50.
Прогноз на бой Джефф Монсон — Вячеслав Дацик
В этом поединке хоть и с небольшим коэффициентом, но стоит поставить на победу Дацика. Рыжий Тарзан на девять лет младше, а когда речь идет о бойцам пенсионного возраста, этот фактор является очень значимым. К тому же Вячеслав Валерьевич чаще участвует в бойцовских мероприятиях и лучше поддерживает форму. Недавний бой против Силвы, пусть и в формате боксерского поединка, показал, что Дацик еще на многое способен.
Рекомендуемая ставка: победа Дацика за 1.22.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0