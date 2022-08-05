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Сегодня, 18:15

Пенсионеры ММА снова в октагоне: почему Дацик поколотит Монсона?

Евгений Коростелев
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Джефф Монсон.
Фото Global Look Press

5 августа в Москве состоится вечер единоборств в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». В главном поединке по правилам ММА сойдутся легендарные Джефф Монсон и Вячеслав Дацик. Самый ожидаемый и жаркий бой ивента начнется после 23.00 по московскому времени. В это же время на телеканале «РЕН ТВ» начнется прямая трансляция турнира.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Рыжего Тарзана значительно больше шансов выйти из клетки победителем. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, что приблизительно 79% вероятности исхода. На то, что судья поднимет руку Монсона, котировка — 3.60 (20%). Ничья доступна за крупнейшие в линии 38.0 (1%).

Последний официальный поединок в ММА Дацик провел в 2019 году и нокаутом финишировал Андрея Кирсанова. С тех пор он стал частым участником боев различных промоушенов (победы в которых не идут в статистику) и YouTube-проектов. Так в июле 2022-го на турнире Hardcore Boxing Тарзан техническим нокаутом во втором раунде уложил 42-летнего бразильца Антонио Силву.

Монсон также давно не участвует в официальных поединках — 51-летний боец по прозвищу Снеговик завершил карьеру в 2016-м, а теперь участвует в развлекательных мероприятиях. В одном из таких, в феврале 2022 года, американец с российским паспортом проиграл Александру Емельяненко в поединке на голых кулаках в промоушене Hardcore FC.

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На то, что поединок Монсон — Дацик завершится досрочной победой одного из спортсменов, можно поставить за 1.11. На судейское решение — за 5.50.

Прогноз на бой Джефф Монсон — Вячеслав Дацик

В этом поединке хоть и с небольшим коэффициентом, но стоит поставить на победу Дацика. Рыжий Тарзан на девять лет младше, а когда речь идет о бойцам пенсионного возраста, этот фактор является очень значимым. К тому же Вячеслав Валерьевич чаще участвует в бойцовских мероприятиях и лучше поддерживает форму. Недавний бой против Силвы, пусть и в формате боксерского поединка, показал, что Дацик еще на многое способен.

Рекомендуемая ставка: победа Дацика за 1.22.

Прогнозы на спорт
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
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11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
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13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
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 - : -
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6.08 20:00
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 - : -
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