Пенсионеры ММА снова в октагоне: почему Дацик поколотит Монсона?

5 августа в Москве состоится вечер единоборств в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». В главном поединке по правилам ММА сойдутся легендарные Джефф Монсон и Вячеслав Дацик. Самый ожидаемый и жаркий бой ивента начнется после 23.00 по московскому времени. В это же время на телеканале «РЕН ТВ» начнется прямая трансляция турнира.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у Рыжего Тарзана значительно больше шансов выйти из клетки победителем. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.22, что приблизительно 79% вероятности исхода. На то, что судья поднимет руку Монсона, котировка — 3.60 (20%). Ничья доступна за крупнейшие в линии 38.0 (1%).

Последний официальный поединок в ММА Дацик провел в 2019 году и нокаутом финишировал Андрея Кирсанова. С тех пор он стал частым участником боев различных промоушенов (победы в которых не идут в статистику) и YouTube-проектов. Так в июле 2022-го на турнире Hardcore Boxing Тарзан техническим нокаутом во втором раунде уложил 42-летнего бразильца Антонио Силву.

Монсон также давно не участвует в официальных поединках — 51-летний боец по прозвищу Снеговик завершил карьеру в 2016-м, а теперь участвует в развлекательных мероприятиях. В одном из таких, в феврале 2022 года, американец с российским паспортом проиграл Александру Емельяненко в поединке на голых кулаках в промоушене Hardcore FC.

На то, что поединок Монсон — Дацик завершится досрочной победой одного из спортсменов, можно поставить за 1.11. На судейское решение — за 5.50.

Прогноз на бой Джефф Монсон — Вячеслав Дацик

В этом поединке хоть и с небольшим коэффициентом, но стоит поставить на победу Дацика. Рыжий Тарзан на девять лет младше, а когда речь идет о бойцам пенсионного возраста, этот фактор является очень значимым. К тому же Вячеслав Валерьевич чаще участвует в бойцовских мероприятиях и лучше поддерживает форму. Недавний бой против Силвы, пусть и в формате боксерского поединка, показал, что Дацик еще на многое способен.

Рекомендуемая ставка: победа Дацика за 1.22.