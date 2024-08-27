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Сегодня, 16:05

Медведеву защищать на US Open финал, а он проиграл три матча подряд. Но старт на турнире получится для него легким

Прогноз на матч US Open Душан Лайович — Даниил Медведев 27 августа 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

27 августа лидер российского тенниса Даниил Медведев в первом круге US Open сыграет с сербом Душаном Лайовичем. Матч начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России легально он показан не будет. В личном противостоянии неожиданно ведет Лайович — 2-1.

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Впрочем, в предстоящей игре однозначным фаворитом букмекерская компания FONBET назвала Медведева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04, что приблизительно 96% вероятности исхода. Сенсационный триумф Лайовича котируется за 13.0 (4%).

Прокачать коэффициент на Даниила можно с помощью форы: Ф2(-8.5) идет за 1.93, Ф2(-9.5) — за 2.45. Либо подстрахуйте Душана с гандикапом (+8.5) за 1.87.

Тотал больше 30.5 гейма доступен за 1.98, ТМ 30.5 — за 1.83.

Наиболее вероятный исход встречи — 3:0 в пользу российского теннисиста за 1.58. Если же серб возьмет хотя бы одну партию, сыграет пари за 2.38.

Будет ли в этом матче тай-брейк? Да — 2.45, нет — 1.48.

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Прогноз и ставка на матч Душан Лайович — Даниил Медведев

Медведев не в лучшей форме подошел к US Open: после поражения на Олимпиаде он уступил в стартовых матчах на «мастерсах» в Монреале и Цинциннати. Причем проиграл российский № 1 не самым ярким соперникам — Давидовичу-Фокина и Легечке. Каждая игра сопровождалась многочисленными эмоциональными всплесками, которые в последнее время стали не слишком характерны для Даниила.

В Нью-Йорке Медведеву предстоит защищать прошлогодний финал, который он отдал Джоковичу. А сетка в этот раз ему не благоволила — потенциально, чтобы забрать титул, Даниилу предстоит сыграть с Синнером, Алькарасом и Джоковичем. Конечно, при таких обстоятельствах в первых раундах ему никак нельзя задерживаться на корте.

С одной стороны, Лайович — непростой соперник (ведет 2-1 в личке). С другой, местные корты не очень подходят сербу и, наоборот, удобны для Медведева. Думается, он сумеет оставить позади последние неудачи и сыграть достаточно мощно, пройдя Душана в трех сетах.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 30.5 за 1.80.

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Теннис
US Open
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
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Мирра проиграла в первом круге всего в одном из шести матчей на «Шлеме». В Нью-Йорке от нее будут ждать очень многого
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
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