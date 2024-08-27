Медведеву защищать на US Open финал, а он проиграл три матча подряд. Но старт на турнире получится для него легким
27 августа лидер российского тенниса Даниил Медведев в первом круге US Open сыграет с сербом Душаном Лайовичем. Матч начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России легально он показан не будет. В личном противостоянии неожиданно ведет Лайович — 2-1.
Впрочем, в предстоящей игре однозначным фаворитом букмекерская компания FONBET назвала Медведева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04, что приблизительно 96% вероятности исхода. Сенсационный триумф Лайовича котируется за 13.0 (4%).
Прокачать коэффициент на Даниила можно с помощью форы: Ф2(-8.5) идет за 1.93, Ф2(-9.5) — за 2.45. Либо подстрахуйте Душана с гандикапом (+8.5) за 1.87.
Тотал больше 30.5 гейма доступен за 1.98, ТМ 30.5 — за 1.83.
Наиболее вероятный исход встречи — 3:0 в пользу российского теннисиста за 1.58. Если же серб возьмет хотя бы одну партию, сыграет пари за 2.38.
Будет ли в этом матче тай-брейк? Да — 2.45, нет — 1.48.
Прогноз и ставка на матч Душан Лайович — Даниил Медведев
Медведев не в лучшей форме подошел к US Open: после поражения на Олимпиаде он уступил в стартовых матчах на «мастерсах» в Монреале и Цинциннати. Причем проиграл российский № 1 не самым ярким соперникам — Давидовичу-Фокина и Легечке. Каждая игра сопровождалась многочисленными эмоциональными всплесками, которые в последнее время стали не слишком характерны для Даниила.
В Нью-Йорке Медведеву предстоит защищать прошлогодний финал, который он отдал Джоковичу. А сетка в этот раз ему не благоволила — потенциально, чтобы забрать титул, Даниилу предстоит сыграть с Синнером, Алькарасом и Джоковичем. Конечно, при таких обстоятельствах в первых раундах ему никак нельзя задерживаться на корте.
С одной стороны, Лайович — непростой соперник (ведет 2-1 в личке). С другой, местные корты не очень подходят сербу и, наоборот, удобны для Медведева. Думается, он сумеет оставить позади последние неудачи и сыграть достаточно мощно, пройдя Душана в трех сетах.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 30.5 за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
16
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1