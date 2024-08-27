Медведеву защищать на US Open финал, а он проиграл три матча подряд. Но старт на турнире получится для него легким

27 августа лидер российского тенниса Даниил Медведев в первом круге US Open сыграет с сербом Душаном Лайовичем. Матч начнется не ранее 21.00 по московскому времени, в прямом эфире в России легально он показан не будет. В личном противостоянии неожиданно ведет Лайович — 2-1.

Впрочем, в предстоящей игре однозначным фаворитом букмекерская компания FONBET назвала Медведева. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04, что приблизительно 96% вероятности исхода. Сенсационный триумф Лайовича котируется за 13.0 (4%).

Прокачать коэффициент на Даниила можно с помощью форы: Ф2(-8.5) идет за 1.93, Ф2(-9.5) — за 2.45. Либо подстрахуйте Душана с гандикапом (+8.5) за 1.87.

Тотал больше 30.5 гейма доступен за 1.98, ТМ 30.5 — за 1.83.

Наиболее вероятный исход встречи — 3:0 в пользу российского теннисиста за 1.58. Если же серб возьмет хотя бы одну партию, сыграет пари за 2.38.

Будет ли в этом матче тай-брейк? Да — 2.45, нет — 1.48.

Прогноз и ставка на матч Душан Лайович — Даниил Медведев

Медведев не в лучшей форме подошел к US Open: после поражения на Олимпиаде он уступил в стартовых матчах на «мастерсах» в Монреале и Цинциннати. Причем проиграл российский № 1 не самым ярким соперникам — Давидовичу-Фокина и Легечке. Каждая игра сопровождалась многочисленными эмоциональными всплесками, которые в последнее время стали не слишком характерны для Даниила.

В Нью-Йорке Медведеву предстоит защищать прошлогодний финал, который он отдал Джоковичу. А сетка в этот раз ему не благоволила — потенциально, чтобы забрать титул, Даниилу предстоит сыграть с Синнером, Алькарасом и Джоковичем. Конечно, при таких обстоятельствах в первых раундах ему никак нельзя задерживаться на корте.

С одной стороны, Лайович — непростой соперник (ведет 2-1 в личке). С другой, местные корты не очень подходят сербу и, наоборот, удобны для Медведева. Думается, он сумеет оставить позади последние неудачи и сыграть достаточно мощно, пройдя Душана в трех сетах.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 30.5 за 1.80.

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