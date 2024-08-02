ДоброFON перечислил 1 миллион рублей на развитие инклюзивного спорта в Санкт-Петербурге
Символический чек на благие дела передали президенту Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексею Игонину.
Помощь была оказана в рамках совместного инклюзивного проекта «Больше футбола» благотворительной программы ДоброFON, Федерации футбола Санкт-Петербурга и реабилитационного центра для особых детей.
Старт проекту был дан 30 июля на матче первого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Факелом». Футболисты обоих клубов вышли на матч в специальных джерси «Больше футбола» от ДоброFON.
Главная цель проекта — показать эффективность в реабилитации детей с диагнозом «детский церебральный паралич».
«Мы хотим показать совершенно иной подход к тренировочному процессу. Уверены, что у нас получится доказать эффективность индивидуальной работы — эффективность самой программы, — заявил президент Федерации футбола Санкт-Петербурга и экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин. — Ведь когда тренер получает от медицинского штаба ориентиры, над чем надо работать, — он подбирает специальные упражнения, соответственно, тренируется навык. Как и в любых начинаниях, важно понимать, что цель достижима, что все возможно».
Также в этом сезоне благотворительная программа ДоброFON окажет адресную помощь 90 детским футбольным командам из регионов — их выберут футбольные клубы, которые сыграют в Пути регионов FONBET Кубка России-24/25. Чем дальше клуб-участник пройдет по сетке турнира, тем больше поддержки от ДоброFON получит его адресат.
В ходе первых трех этапов Пути регионов детские команды получат от организаторов комплекты мячей и другой футбольный инвентарь, а также новую форму, а по результатам четвертого этапа в рамках благотворительной программы детским футбольным школам окажут инфраструктурную помощь: например, сделают ремонт спортивных помещений или восстановят покрытие площадок.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0