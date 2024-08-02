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ДоброFON перечислил 1 миллион рублей на развитие инклюзивного спорта в Санкт-Петербурге

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ДоброFON.
Иван Сергеев.
Чек ДоброFON Алексею Игонину.
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Символический чек на благие дела передали президенту Федерации футбола Санкт-Петербурга Алексею Игонину.

Помощь была оказана в рамках совместного инклюзивного проекта «Больше футбола» благотворительной программы ДоброFON, Федерации футбола Санкт-Петербурга и реабилитационного центра для особых детей.

Иван Сергеев.

Старт проекту был дан 30 июля на матче первого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Факелом». Футболисты обоих клубов вышли на матч в специальных джерси «Больше футбола» от ДоброFON.

Главная цель проекта — показать эффективность в реабилитации детей с диагнозом «детский церебральный паралич».

«Мы хотим показать совершенно иной подход к тренировочному процессу. Уверены, что у нас получится доказать эффективность индивидуальной работы — эффективность самой программы, — заявил президент Федерации футбола Санкт-Петербурга и экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин. — Ведь когда тренер получает от медицинского штаба ориентиры, над чем надо работать, — он подбирает специальные упражнения, соответственно, тренируется навык. Как и в любых начинаниях, важно понимать, что цель достижима, что все возможно».

Чек ДоброFON Алексею Игонину.

Также в этом сезоне благотворительная программа ДоброFON окажет адресную помощь 90 детским футбольным командам из регионов — их выберут футбольные клубы, которые сыграют в Пути регионов FONBET Кубка России-24/25. Чем дальше клуб-участник пройдет по сетке турнира, тем больше поддержки от ДоброFON получит его адресат.

В ходе первых трех этапов Пути регионов детские команды получат от организаторов комплекты мячей и другой футбольный инвентарь, а также новую форму, а по результатам четвертого этапа в рамках благотворительной программы детским футбольным школам окажут инфраструктурную помощь: например, сделают ремонт спортивных помещений или восстановят покрытие площадок.

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