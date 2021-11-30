До 200 000 рублей фрибета и до 10 процентов кешбэка: БЕТСИТИ продлевает акцию на весь 2022 год

Букмекерская компания БЕТСИТИ дарит игрокам подарок к Новому году и продлевает в своих клубах акцию «Welcome фрибет до 200 000 рублей». Акция продлится до 31 декабря 2022 года во всех клубах букмекера на территории РФ.

Для участия в акции достаточно делать ставки в клубах БЕТСИТИ с коэффициентом от 1.20. В зависимости от оборота ставок игроки могут получать статусы, welcome-фрибет и кешбэк.

Это уникальное для России предложение сразу по нескольким критериям:

· До 200 000 рублей welcome-фрибет — его можно увеличивать каждый месяц.

· До 10% кешбэк, который растет вместе со статусом — и начисляется уже за первый месяц участия в акции.

· Эксклюзивные VIP-подарки за достижение определенных статусов.

· Возможность увеличить размер своих бонусов по накопительной системе.

Уникальной особенностью акции является то, что для роста статуса игрокам не обязательно ставить больше каждый месяц — достаточно подтвердить текущий уровень, и статус будет расти.

Подробнее о преимуществах акции рассказали в пресс-службе БЕТСИТИ:

«Мы сразу же получили огромное количество положительных отзывов об этой акции от наших игроков, поэтому решили сделать новогодний подарок тем, кто не успел получить все бонусы и продлить предложение до конца 2022 года. Это не только самая лояльная механика для клиентов, но и возможность постепенно увеличивать размер фрибета и кешбэка, а не просто получить его единовременно после выполнения условий акции.

Акция «Welcome-фрибет до 200 000 рублей» дает игрокам возможности, которых нет у конкурентов, — например, увеличение суммы фрибета и кешбэка каждый месяц по накопительной системе. И если другие букмекеры фактически заставляют игроков ставить больше, чтобы получить дополнительные бонусы, то в БЕТСИТИ всё совершенно иначе. Вам достаточно продолжать заключать пари на том же уровне — и статус будет расти. При этом можно повысить свой статус сразу на несколько уровней за месяц. Таких условий не дает ни один другой букмекер!

Уже в первые дни после запуска акции мы наблюдали повышенный интерес и внимание наших игроков — и, конечно же, нам пришлось выплатить клиентам очень много бонусов. И, раз это наиболее лояльная для игрока механика на российском рынке беттинга, мы решили пойти еще дальше и продлить акцию на весь 2022 год!"

Узнать полные правила акции «Welcome фрибет до 200 000 рублей» можно в любом клубе БЕТСИТИ или в соответствующем разделе на сайте компании.

Адреса пунктов приема ставок.