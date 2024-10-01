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Директор по маркетингу PARI Алексей Левинский назвал виды спорта с самым большим медийным потенциалом

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Алексей Левинский.
Алексей Левинский.
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Алексей Левинский, директор по маркетингу букмекерской компании PARI, на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал про медийность разных видов спорта.

«Не любой вид спорта можно сделать привлекательным для зрителя. И здесь на результат не влияют количество камер, качество картинки или присутствие рекламного инвентаря. Получается, что разные виды спорта должны решать разные задачи. Например, существуют доступные индивидуальные направления, такие как дзюдо и самбо. Их фокус должен быть направлен на привлечение детей, выполнение целей общего оздоровления нации, чтобы поколение росло физически крепким и развитым, а также на решение задач спорта высших достижений.

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В то же время у некоторых других направлений есть большой нереализованный медиапотенциал, даже несмотря на некую элитарность и недоступность для массового участия в них. Например, так можно сказать про парусные виды спорта, которые по потенциалу картинки могут не уступать велогонкам «Тур де Франс». Здесь есть много понятных фишек, нюансов, деталей, чтобы показывать и вовлекать зрителя. При этом динамика соревнований позволяет удерживать интерес зрителей. Существуют и новые виды спорта, совмещающие доступность и зрелищность. К ним можно отнести падел-теннис".

Также Левинский рассказал о тех прикладных шагах, которые помогут повысить популярность отдельных видов спорта, в том числе не обладающих медийным потенциалом и достаточной для телевизионной картинки зрелищностью.

Алексей Левинский.

«Ведение собственных соцсетей известными спортсменами должно быть базовой рекомендацией для популяризации спорта. Благодаря достижениям спортсмены набирают медийный вес и становятся амбассадорами своих видов спорта, могут помогать растить его популярность. Второй работающий инструмент: конкурс между маркетинговыми командами федераций разных видов спорта. Например, за самый вирусный ролик в ВК, лучшую работу SMM-отдела и так далее. Уверен, что и букмекеры, и любые другие рекламодатели с удовольствием бы в этом поучаствовали: в обмен на нативное размещение выделили бы гранты, которые стимулировали бы маркетинговые команды федераций делать качественный контент и развиваться».

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2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
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9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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