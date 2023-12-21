«Динамо» — «Трактор»: прогноз на матч КХЛ 21 декабря 2023 года
21 декабря в КХЛ состоится матч между московским «Динамо» и челябинским «Трактором». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Динамо» фаворитом встречи. На победу москвичей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.11, это порядка 47% вероятности исхода. Ничья идет за 3.93 (25%), успех «Трактора» — за чуть меньшие 3.05 (28%).
Если гости не уступят по итогам трех периодов, сыграет котировка 1.69.
Тотал больше 4.5 шайбы в предстоящей игре предложен за 1.81, ТМ 4.5 — за 1.99.
Верите, что в каждом периоде будет заброшена хотя бы одна шайба? Такое условие идет за 1.81.
Выигрыш «Динамо» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.66, триумф «Трактора» — в 2.20.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Трактор»
«Динамо» — вторая по результативности команда на «Западе» (127). В последнем матче бело-голубые четыре раза забросили в ворота ЦСКА, а еще недавно сыграли 7:8 со «Спартаком». В восьми из девяти предыдущих встреч с их участием было оформлено не менее пяти голов. С «Трактором» игры также получаются результативными — шесть из семи пробили «верх».
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 шайбы за 1.81.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5