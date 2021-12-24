25 декабря московское «Динамо» на «ВТБ-Арене» сыграет с «Торпедо» в регулярном первенстве КХЛ. Начало — в 17.00. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитом встречи.

Поставить на победу «Динамо» в основное время можно за 1.65 — это примерно 57% вероятности. Триумф «Торпедо» оценивается котировкой 4.50 (21%), а ничья идет за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Торпедо» потенциальная выплата составит 4400 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.00, а Ф2(+1.5) — за 1.75.

Сделать ставку на первый гол «Торпедо» можно за 2.40.

Аналогичная ставка на «Динамо» есть в линии за 1.53.

Шансы «Динамо» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 1.69. Та же ставка на «Торпедо» есть с коэффициентом 2.42.

· Ф1 (- 4.5) — 8.80

· ТБ 5.5 — 2.00

· обе забьют: нет — 5.80