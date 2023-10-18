«Динамо» — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ 18 октября 2023 года
18 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ сойдутся команды из Западной конференции — московское «Динамо» и «Северсталь». Игра пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», эфир стартует в 19.20 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты: успех бело-голубых в основное время можно взять за 1.75, что составляет примерно 55% вероятности. Триумф череповчан оценен в 4.00 (25%), ничья идет с чуть большей котировкой 4.40 (20%).
Команды встречались 9 октября — тогда «Северсталь» покорилась москвичам только в овертайме. Сыграть на то, что гости не уступят и в предстоящем поединке, можно за 2.02.
Также предложен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:
• Ф1(-1) — за 1.96, Ф2(+1) — за 1.83;
• Ф2(-2) — за 2.89, Ф2(+2) — за 1.38.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.55, ТМ 4.5 — за 2.36.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Северсталь»
Команда Андрея Козырева — одна из самых результативных в КХЛ. В среднем за 60 минут череповчане отличаются 3.53 раза, а всего за 17 игр настреляли уже 60 голов. В пяти из шести последних встреч они отличились минимум трижды — всего на этом промежутке забросили 24 шайбы. «Динамо» же не отличается надежностью: в 11 из 19 поединков регулярки пропустило минимум дважды, а в среднем получает в свои ворота 2.37 гола.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.86.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1