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«Динамо» Москва — «Торпедо»: где смотреть матч КХЛ 6 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» 6 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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«Динамо» против «Торпедо».
Фото Официальный сайт «Динамо»

6 марта в Москве состоится третий матч серии 1/8 финала плей-офф КХЛ, в котором «Динамо» сразится с «Торпедо». Соперники встретятся в столице на «ВТБ Арене», стартовое вбрасывание намечено на 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL. Счет в серии равный — 1:1.

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Букмекерская компания OLIMPBET считает «Динамо» фаворитом встречи. На победу бело-голубых в основное время можно поставить с коэффициентом 1.96, что приблизительно 51% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.01 (23%), успех «Торпедо» — за 3.76 (26%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату в 3760 рублей, а чистая прибыль составит 3760 рублей.

Нижегородцы нанесли москвичам сокрушительное поражение во втором матче (5:2). На то, что «Торпедо» не уступит в предстоящей игре, котировка — 1.84.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.91, ТМ 4.5 — за 1.89.

«Динамо» забило три и более гола в четырех из пяти последних игр. ИТБ1 (2.5) идет за 1.87.

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Победа хозяев с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.53, гостей — за 2.50.

В то же время проход «Динамо» в 1/4 финала доступен за 1.60, «Торпедо» — за 2.32.

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«Северсталь» — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 6 марта 2023 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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Торпедо – Урал
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 - : -
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