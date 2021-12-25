25 декабря московское «Динамо» на «ВТБ Арене» сыграет с «Торпедо» из Нижнего Новгорода в регулярном первенстве КХЛ. Начало — в 17.00. Трансляцию покажет KHL Prime.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ называют хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно за 1.65 — это примерно 57% вероятности. Триумф «Торпедо» оценивается котировкой 4.50 (21%), а ничья идет за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Торпедо» потенциальная выплата составит 4400 рублей.

Ф1(-1.5) доступна за 2.00, а Ф2(+1.5) — за 1.75.

Ставка «Торпедо» не проиграет" есть в линии за 2.16.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Динамо». На этот исход можно поставить за 1.53.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.00. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.81.

· Ф1 (-3.5) — 5.10

· ТБ 8.5 — 6.30

· Обе забьют: нет — 5.80