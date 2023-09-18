18 сентября в КХЛ состоится дерби между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра на «ВТБ Арене» начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Трансляция — в 19.15 мск.

«Динамо» имеет больше шансов на победу, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На нее можно поставить за 1.95, что примерно 51% вероятности. Ничья идет за 4.10 (21%), выигрыш «Спартака» — за 3.50 (28%).

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Считаете, что красно-белые не уступят по итогам трех периодов? Такое условие идет за 1.83.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.64, ТМ 4.5 — за 2.15.

На то, что обе команды забьют минимум по два гола, котировка — 1.65.

Два последних очных матча на «ВТБ Арене» завершились победой хозяев и ТБ 4.5 шайбы. Такой исход в предстоящей встрече идет за 2.55.

Успех «Динамо» в матче выставлен за 1.55, «Спартака» — за 2.44.

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