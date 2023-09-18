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Сегодня, 15:35

«Динамо» Москва — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 18 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» 18 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Динамо» Москва — СКА.
Фото Официальный телеграм-канал ХК «Динамо» Москва

18 сентября в КХЛ состоится дерби между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра на «ВТБ Арене» начнется в 19.30 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-сервис «Кинопоиск». Трансляция — в 19.15 мск.

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«Динамо» имеет больше шансов на победу, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На нее можно поставить за 1.95, что примерно 51% вероятности. Ничья идет за 4.10 (21%), выигрыш «Спартака» — за 3.50 (28%).

Ставка в 1000 рублей на красно-белых в случае их виктории принесет выплату в 3500 рублей.

Считаете, что красно-белые не уступят по итогам трех периодов? Такое условие идет за 1.83.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.64, ТМ 4.5 — за 2.15.

На то, что обе команды забьют минимум по два гола, котировка — 1.65.

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Два последних очных матча на «ВТБ Арене» завершились победой хозяев и ТБ 4.5 шайбы. Такой исход в предстоящей встрече идет за 2.55.

Успех «Динамо» в матче выставлен за 1.55, «Спартака» — за 2.44.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 6 1 1
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Александр Солдатенков

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