«Динамо» Москва — СКА: прогноз на матч КХЛ 25 декабря 2023 года
25 декабря в КХЛ состоится яркий матч между московским «Динамо» и санкт-петербургским СКА. Встреча пройдет на «ВТБ Арене», начало в 19.30 по московскому времени. Посмотреть за игрой в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у «Динамо» шансов на победу чуть больше, чем у СКА. На победу бело-голубых в основное время коэффициент 2.40, это примерно 42% вероятности исхода. Триумф СКА предложен за 2.56 (39%), «мирный» результат — за 4.04 (19%).
Если красно-синие не проиграют по итогам трех периодов, сработает котировка 1.56.
Только в одном из пяти последних матчей между этими командами было заброшено больше четырех шайб: ТБ 4.5 оценен в 1.57, ТМ 4.5 — в 2.31.
Как считаете, кто откроет счет в игре? Хозяева — 1.84, гости — 1.92, никто этого не сделает — за 30.0.
Триумф «Динамо» с учетом ОТ и буллитов можно взять за 1.82, выигрыш СКА — за 1.97.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — СКА
Команды провели последний матч меньше месяца назад, и СКА оказался сильнее со счетом 5:3. После этого армейцы одержали еще несколько крупных побед: например, совсем недавно забросили шесть шайб в ворота ЦСКА (6:2) и семь в сетку «Сочи» (7:2). Эти результаты подтвердили, что команда Ротенберга прибавила в атаке — сейчас она идет четвертой по заброшенным шайбам в лиге. Учитывая, что «Динамо» в последние недели, наоборот, достаточно много пропускает, высока вероятность увидеть много голов в исполнении гостей.
Рекомендуемая ставка: СКА забросит три и более шайбы за 1.99.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5