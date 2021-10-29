29 октября московское «Динамо» сыграет дома со СКА в регулярном первенстве КХЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ называет хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно за 2.35 — это примерно 40% вероятности. Триумф СКА оценивается котировкой 2.55 (37%), а ничья идет за 4.30 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Динамо» потенциальная выплата составит 2350 рублей.

Ф1(+1) доступна за 1.35, а Ф2(-1) — за 3.20.

Сделать ставку на первый гол «Динамо» можно за 1.88.

Аналогичная ставка на СКА есть в линии за 1.93.

Шансы «Динамо» забить три шайбы или более оцениваются коэффициентом 3.10. Та же ставка на СКА есть с коэффициентом 3.40.