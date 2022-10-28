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«Динамо» Москва — СКА: где смотреть матч КХЛ 28 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — СКА 28 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Илья Коновалов («Динамо»).
Фото Global Look Press

28 октября в игре регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из лидеров Западной конференции — московское «Динамо» и СКА. Команды уже трижды играли в этом сезоне: два раза армейцы оказались сильнее, один раз бело-голубые победили в серии буллитов. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.

Игроки &laquo;Динамо&raquo;. «Динамо» Москва — СКА: прогноз на матч КХЛ 28 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости имеют больше шансов на победу: поставить на выигрыш команды Романа Ротенберга в основное время можно с котировкой 2.16, это приблизительно 46% вероятности. Успех «Динамо» предложен с котировкой 3.30 (30%), ничья идет за 3.90 (24%).

Считаете, что москвичи снова обыграют СКА? Ставка в 1000 рублей на победу «Динамо» при благополучном исходе принесет 3300 рублей.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.90, Ф2(+1.5) — за 1.18;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.41.

СКА — самая результативная команда КХЛ: за 23 игры забросила уже 81 шайбу, то есть в среднем за матч армейцы закладывали 3.52 гола. Индивидуальный тотал петербуржцев больше 2.5 шайбы оценен в 2.12, ИТМ2 (2.5) — в 1.72.

«Динамо» забивает не так много — в среднем 2.48 шайбы за игру, при этом за два последних матча бело-голубые оформили лишь один гол. ИТБ1 (2.5) можно взять за 2.90, ИТМ1 (2.5) — за 1.41.

Федор Чалов (ЦСКА). «Локомотив» — ЦСКА: в РПЛ слишком много клубов из Москвы

Общий тотал больше 4.5 шайбы предложен с котировкой 2.07. ТМ 4.5 идет за 1.79. В этом сезоне команды провели уже три матча, два из которых получились действительно результативными: 4:1 и 3:2 (победы СКА).

Также на игру доступен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу бело-голубых в основное время и тотал больше 3.5 шайбы можно с коэффициентом 4.40.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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«Оренбург» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 28 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

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Спартак

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

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Зенит

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Локомотив

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Торпедо М

 6 1 2
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Артем Мещанинов

Сочи

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