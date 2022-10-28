«Динамо» Москва — СКА: где смотреть матч КХЛ 28 октября 2022 года онлайн в прямом эфире
28 октября в игре регулярного чемпионата КХЛ встретятся одни из лидеров Западной конференции — московское «Динамо» и СКА. Команды уже трижды играли в этом сезоне: два раза армейцы оказались сильнее, один раз бело-голубые победили в серии буллитов. Матч пройдет на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.20 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости имеют больше шансов на победу: поставить на выигрыш команды Романа Ротенберга в основное время можно с котировкой 2.16, это приблизительно 46% вероятности. Успех «Динамо» предложен с котировкой 3.30 (30%), ничья идет за 3.90 (24%).
Считаете, что москвичи снова обыграют СКА? Ставка в 1000 рублей на победу «Динамо» при благополучном исходе принесет 3300 рублей.
Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 4.90, Ф2(+1.5) — за 1.18;
• Ф2(-1.5) можно взять за 2.90, Ф1(+1.5) — за 1.41.
СКА — самая результативная команда КХЛ: за 23 игры забросила уже 81 шайбу, то есть в среднем за матч армейцы закладывали 3.52 гола. Индивидуальный тотал петербуржцев больше 2.5 шайбы оценен в 2.12, ИТМ2 (2.5) — в 1.72.
«Динамо» забивает не так много — в среднем 2.48 шайбы за игру, при этом за два последних матча бело-голубые оформили лишь один гол. ИТБ1 (2.5) можно взять за 2.90, ИТМ1 (2.5) — за 1.41.
Общий тотал больше 4.5 шайбы предложен с котировкой 2.07. ТМ 4.5 идет за 1.79. В этом сезоне команды провели уже три матча, два из которых получились действительно результативными: 4:1 и 3:2 (победы СКА).
Также на игру доступен интересный выбор комбинированных ставок. Например, поставить на победу бело-голубых в основное время и тотал больше 3.5 шайбы можно с коэффициентом 4.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2