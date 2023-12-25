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Сегодня, 17:15

«Динамо» Москва — СКА: где смотреть матч КХЛ 25 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — СКА 25 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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25 декабря в КХЛ состоится яркий матч между московским «Динамо» и санкт-петербургским СКА. Встреча пройдет на «ВТБ Арене», начало в 19.30 по московскому времени. Посмотреть за игрой в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и KHL Prime, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 18.45 мск.

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Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у «Динамо» шансов на победу чуть больше, чем у СКА. На победу бело-голубых в основное время коэффициент 2.40, это примерно 42% вероятности исхода. Триумф СКА предложен за 2.56 (39%), «мирный» результат — за 4.04 (19%).

Если красно-синие не проиграют по итогам трех периодов, сработает котировка 1.56.

Только в одном из пяти последних матчей между этими командами было заброшено больше четырех шайб: ТБ 4.5 оценен в 1.57, ТМ 4.5 — в 2.31.

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Как считаете, кто откроет счет в игре? Хозяева — 1.84, гости — 1.92, никто этого не сделает — за 30.0.

Триумф «Динамо» с учетом ОТ и буллитов можно взять за 1.82, выигрыш СКА — за 1.97.

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ЦСКА — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 25 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 15 1 5
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