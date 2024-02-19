19 февраля в регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» сыграет с «Салават Юлаев». Встреча состоится в столице на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи. На их победу в основное время предложен коэффициент 2.20, вероятность этого исхода — примерно 44%. Успех коллектива из Уфы доступен за 3.05 (32%), коэффициент на ничью — 3.85 (24%).

Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.68, этот рынок на «Салават Юлаев» дан за 2.18.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.65, Ф2(0) — за 2.20;

• Ф1(-1) — за 2.60, Ф2(+1) — за 1.47.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.17.

Вероятность того, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, оценена в 1.75. Обратный вариант дан за 1.95.