Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Динамо» Москва — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 19 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — «Салават Юлаев» 19 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Динамо».
Фото Официальный сайт ХК «Динамо» Москва.

19 февраля в регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» сыграет с «Салават Юлаев». Встреча состоится в столице на льду «ВТБ Арены» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.15 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Антуан Гризманн (&laquo;Атлетико&raquo;). Симеоне потерял Морату перед зарубой с «Интером». Но у «Атлетико» еще есть Гризманн и вторая оборона Испании

Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи. На их победу в основное время предложен коэффициент 2.20, вероятность этого исхода — примерно 44%. Успех коллектива из Уфы доступен за 3.05 (32%), коэффициент на ничью — 3.85 (24%).

Триумф москвичей с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.68, этот рынок на «Салават Юлаев» дан за 2.18.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.65, Ф2(0) — за 2.20;

• Ф1(-1) — за 2.60, Ф2(+1) — за 1.47.

Игроки &laquo;Металлурга&raquo;. «Металлург» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 19 февраля 2024 года

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.70, ТМ 4.5 — за 2.17.

Вероятность того, что каждая из команд пробьет индивидуальный тотал больше 1.5 шайбы, оценена в 1.75. Обратный вариант дан за 1.95.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
МВД объявило в розыск директора «Ленфильма» Щербакова
Источник назвал причину смерти Навального
СМИ сообщили о затонувшем после атаки хуситов британском судне
Глава ЛНР в декабре получил отравление фенольными соединениями
Популярное видео
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев побил личный рекорд по очкам в регулярке
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Трактор» вышел в плей-офф
Репортаж о жизни «Лады»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Ак Барс» пробился в кубковый раунд
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ИИХФ продлила отстранение России от международных турниров
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Металлург» — «Ак Барс»: где смотреть матч КХЛ 19 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости