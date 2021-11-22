22 ноября 2021 года в очередном матче регулярного сезона КХЛ столичное «Динамо» примет «Куньлунь». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева», начало — в 19.30. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL Prime начиная с 19.20.

Бело-голубые — явные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время можно за 1.27 — это приблизительно 75% вероятности. Успех «Куньлуня» оценивается коэффициентом 9.70 (10%), а ничья доступна за 6.20 (15%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 6200 рублей, а прибыль — 5200 рублей.

Ф1(-2.5) идет за 1.90, как и Ф2(+2.5).

Тотал голов больше 5.5 можно взять с коэффициентом 1.75, а ТМ 5.5 — за 2.08.

Поставить на победу «Динамо» с учетом ОТ и буллитов можно за 1.11. Аналогичный выбор в пользу «Куньлуня» можно сделать с котировкой 6.70.

В каждой из четырех последних очных встреч соперников «Динамо» забросило пять шайб или больше. Поставить на ИТБ1 (4.5) можно за 2.22.

Вероятность того, что «Куньлунь» отличится более одного раза, оценивается котировкой 1.83.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 4:1 — коэффициент 10.0.