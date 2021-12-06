«Динамо» Москва — ЦСКА: коэффициенты и ставки на матч КХЛ 6 декабря
6 декабря «Динамо» встретится дома с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча состоится в Москве на «Арене ВТБ», начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно за 2.40 — это примерно 48% вероятности. Ничья идет за 3.80 (24%). Триумф ЦСКА оценивают в 2.65. (28%).
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей.
Ставка «Динамо» не проиграет" есть в линии за 1.44.
Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Динамо». На этот исход можно поставить за 1.82.
Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.85. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.95.
· ТБ 6.5 — 3.90
· обе забьют: нет — 5.00
· гол на первой минуте — 12.5
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