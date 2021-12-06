6 декабря «Динамо» встретится дома с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча состоится в Москве на «Арене ВТБ», начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитом встречи. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно за 2.40 — это примерно 48% вероятности. Ничья идет за 3.80 (24%). Триумф ЦСКА оценивают в 2.65. (28%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей.

Ставка «Динамо» не проиграет" есть в линии за 1.44.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Динамо». На этот исход можно поставить за 1.82.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.85. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.95.

· ТБ 6.5 — 3.90

· обе забьют: нет — 5.00

· гол на первой минуте — 12.5