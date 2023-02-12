Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Динамо» Москва — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 12 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Шарыченков.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.

12 февраля в КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» на своем льду примет ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 по московскому времени.

Маркус Рэшфорд. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Рэшфорд испортит настроение Хави и Левандовски?

По мнению букмекерских компаний, ЦСКА — фаворит предстоящей встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.28, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех «Динамо» — за 3.00 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 60 минут принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.

Динамовцы не проиграли в основное время ни один из последних трех матчей против ЦСКА. На то, что они не уступят и на этот раз, котировка — 1.58.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.82, ТМ 4.5 — за 2.00.

Кто откроет счет в матче? «Динамо» — 2.00, ЦСКА — 1.75, никто — 45.0.

Лучшие бомбардиры команд — Константин Окулов (15+29) и Джордан Уил (12+25). На то, что первый наберет хотя бы одно очко, коэффициент — 1.72. Второй — 2.03.

Звезды &laquo;ПСЖ&raquo;. «ПСЖ» — «Бавария»: даже возвращение Месси и Мбаппе не гарантирует парижанам успех

В последней очной встрече соперники выясняли отношения до последнего — бело-голубые победили в серии буллитов. Победу одной и другой команды в раунде послематчевых бросков можно взять за 12.0.

Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.15, ЦСКА — за 1.70.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Людмила Самсонова — Белинда Бенчич: швейцарка возьмет реванш у россиянки в финале в Абу-Даби
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости