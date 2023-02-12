«Динамо» Москва — ЦСКА: где смотреть матч КХЛ 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
12 февраля в КХЛ состоится московское дерби — «Динамо» на своем льду примет ЦСКА. Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 по московскому времени.
По мнению букмекерских компаний, ЦСКА — фаворит предстоящей встречи. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.28, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (26%), успех «Динамо» — за 3.00 (33%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 60 минут принесет выплату в 3500 рублей, а чистая прибыль составит 2500 рублей.
Динамовцы не проиграли в основное время ни один из последних трех матчей против ЦСКА. На то, что они не уступят и на этот раз, котировка — 1.58.
Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.82, ТМ 4.5 — за 2.00.
Кто откроет счет в матче? «Динамо» — 2.00, ЦСКА — 1.75, никто — 45.0.
Лучшие бомбардиры команд — Константин Окулов (15+29) и Джордан Уил (12+25). На то, что первый наберет хотя бы одно очко, коэффициент — 1.72. Второй — 2.03.
В последней очной встрече соперники выясняли отношения до последнего — бело-голубые победили в серии буллитов. Победу одной и другой команды в раунде послематчевых бросков можно взять за 12.0.
Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.15, ЦСКА — за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2