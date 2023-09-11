«Динамо» Москва — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ 11 сентября 2023 года
11 сентября «Динамо» в игре регулярного чемпионата КХЛ примет «Барыс». Встреча пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, москвичи — серьезные фавориты: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.73, что составляет около 55% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.20 (23%), ничья идет за практически идентичные 4.30 (22%).
Победа бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.42, этот рынок на «Барыс» предложен за 2.84. В прошлом сезоне обе встречи команд закончились в пользу «Динамо».
Также вы можете присмотреться к широкому выбору ставок на итог с учетом форы:
• Ф1(-1.5) дали за 2.25, Ф2(+1.5) — за 1.62;
• Ф1(-2.5) можно взять за 3.22, Ф2(+2.5) — за 1.30.
Соперники не отличаются высокой результативностью: в среднем по этому сезону москвичи оформили 2.75 шайбы за игру, астанинцы — 1.75, хуже у чужих ворот себя проявляет только «Сочи» (ровно одно меткое попадание). Тотал больше 4.5 гола идет за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.11.
«Барсы» свел к овертайму уже два из четырех матчей текущего сезона, один из которых перетек в серию буллитов. Вероятность увидеть дополнительное время в предстоящем поединке оценена в 4.40, вариант «овертайма не будет» доступен за 1.21.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Барыс»
Астанинцы — одна из худших команд текущего сезона. «Барыс» уступил во всех четырех стартовых встречах, а два очка набрал лишь благодаря поражениям в овертайме и серии буллитов. «Динамо» же оформило пару побед над «Амуром» (3:1) и «Сочи» (4:0), а два проигрыша парни Алексея Кудашова потерпели только от сильных СКА (1:2) и «Металлурга» (3:5).
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.25.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0