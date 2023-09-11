11 сентября «Динамо» в игре регулярного чемпионата КХЛ примет «Барыс». Встреча пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL PRIME, эфир стартует в 19.15 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, москвичи — серьезные фавориты: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.73, что составляет около 55% вероятности. Выигрыш гостей оценен в 4.20 (23%), ничья идет за практически идентичные 4.30 (22%).

Победа бело-голубых с учетом овертайма и серии буллитов доступна за 1.42, этот рынок на «Барыс» предложен за 2.84. В прошлом сезоне обе встречи команд закончились в пользу «Динамо».

Также вы можете присмотреться к широкому выбору ставок на итог с учетом форы:

• Ф1(-1.5) дали за 2.25, Ф2(+1.5) — за 1.62;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.22, Ф2(+2.5) — за 1.30.

Соперники не отличаются высокой результативностью: в среднем по этому сезону москвичи оформили 2.75 шайбы за игру, астанинцы — 1.75, хуже у чужих ворот себя проявляет только «Сочи» (ровно одно меткое попадание). Тотал больше 4.5 гола идет за 1.66, ТМ 4.5 — за 2.11.

«Барсы» свел к овертайму уже два из четырех матчей текущего сезона, один из которых перетек в серию буллитов. Вероятность увидеть дополнительное время в предстоящем поединке оценена в 4.40, вариант «овертайма не будет» доступен за 1.21.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Барыс»

Астанинцы — одна из худших команд текущего сезона. «Барыс» уступил во всех четырех стартовых встречах, а два очка набрал лишь благодаря поражениям в овертайме и серии буллитов. «Динамо» же оформило пару побед над «Амуром» (3:1) и «Сочи» (4:0), а два проигрыша парни Алексея Кудашова потерпели только от сильных СКА (1:2) и «Металлурга» (3:5).

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.25.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей