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«Динамо» Москва — «Амур»: прогноз на матч КХЛ 4 сентября 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Амур» 4 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо» в матче со СКА.
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram

4 сентября в регулярном чемпионате КХЛ пересекутся команды из Западной конференции — московское «Динамо» и «Амур». Игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию противостояния покажет сайт khl.ru.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: победа москвичей в основное время доступна с коэффициентом 1.75, что примерно 56% вероятности. Выигрыш коллектива из Хабаровска оценен в 4.20 (22%), ничья предложена с такой же котировкой.

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В прошлом сезоне «Динамо» на домашнем льду уверенно разгромило дальневосточную команду (5:0), но при этом уступило на выезде. А в 2021-м «Амур» в матче регулярного чемпионата вообще увез из Москвы минимальную победу (1:0). Непоражение гостей в предстоящей встрече идет за 2.03.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.58;

• Ф1(0) идет за 1.35, Ф2(0) — за 3.13.

Аналитики сомневаются, что команды повторят результативность прошлой встречи в Москве (5:0): тотал больше 4.5 гола доступен за 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83.

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Амур»

Бело-голубые выглядят серьезными фаворитами. В первом туре команда Алексея Кудашова навязала борьбу одной из сильнейших команд лиги СКА (1:2), «Амур» же разделался с хилым «Витязем» (4:2). В прошлом сезоне на домашнем льду москвичи уничтожили соперника из Хабаровска (5:0), а в августе добавили еще более крупную победу в товарищеском матче (6:0). Вероятно, «Динамо» сможет повторить результат контрольного поединка.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.33.

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«Ростов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 3 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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