«Динамо» Москва — «Амур»: прогноз на матч КХЛ 4 сентября 2023 года
4 сентября в регулярном чемпионате КХЛ пересекутся команды из Западной конференции — московское «Динамо» и «Амур». Игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены», начало — в 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию противостояния покажет сайт khl.ru.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: победа москвичей в основное время доступна с коэффициентом 1.75, что примерно 56% вероятности. Выигрыш коллектива из Хабаровска оценен в 4.20 (22%), ничья предложена с такой же котировкой.
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на бело-голубых при благоприятном результате принесет 1750 рублей.
В прошлом сезоне «Динамо» на домашнем льду уверенно разгромило дальневосточную команду (5:0), но при этом уступило на выезде. А в 2021-м «Амур» в матче регулярного чемпионата вообще увез из Москвы минимальную победу (1:0). Непоражение гостей в предстоящей встрече идет за 2.03.
Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:
• Ф1(-1.5) можно взять за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.58;
• Ф1(0) идет за 1.35, Ф2(0) — за 3.13.
Аналитики сомневаются, что команды повторят результативность прошлой встречи в Москве (5:0): тотал больше 4.5 гола доступен за 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Москва — «Амур»
Бело-голубые выглядят серьезными фаворитами. В первом туре команда Алексея Кудашова навязала борьбу одной из сильнейших команд лиги СКА (1:2), «Амур» же разделался с хилым «Витязем» (4:2). В прошлом сезоне на домашнем льду москвичи уничтожили соперника из Хабаровска (5:0), а в августе добавили еще более крупную победу в товарищеском матче (6:0). Вероятно, «Динамо» сможет повторить результат контрольного поединка.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 2.33.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|1 : 2
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0