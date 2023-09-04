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Сегодня, 14:15

«Динамо» Москва — «Амур»: где смотреть матч КХЛ 4 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Москва — «Амур» 4 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Амура».
Фото Телеграм-канал «Амура», Telegram

4 сентября «Динамо» проведет второй матч в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Бело-голубые встретятся с «Амуром», игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены». Начало запланировано на 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию противостояния покажет сайт khl.ru.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают команду Алексея Кудашова серьезным фаворитом: поставить на успех бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.75, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш коллектива из Хабаровска оценен в 4.20 (22%), ничья предложена с такой же котировкой.

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В прошлом сезоне «Динамо» на домашнем льду уверенно разгромило дальневосточную команду (5:0), но при этом уступило на выезде. А в 2021-м «Амур» в матче регулярного чемпионата вообще увез из Москвы минимальную победу (1:0). Непоражение гостей в предстоящей встрече идет за 2.03.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.58;

• Ф1(0) идет за 1.35, Ф2(0) — за 3.13.

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Аналитики сомневаются, что команды повторят результативность прошлой встречи в Москве (5:0): тотал больше 4.5 гола доступен за 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83. При этом минимум в пять шайб на двоих они выполняли в шести из последних 10 встреч в регулярном чемпионате.

Матч между «Динамо» и «Амуром» в последний раз заходил в овертайм еще в декабре 2018-го — один раз за предыдущие 10 поединков в КХЛ. Вероятность дополнительного времени оценена в 4.20, вариант «овертайма не будет» доступен за 1.22.

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«Автомобилист» — «Салават Юлаев»: где смотреть матч КХЛ 4 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Сочи – Спартак
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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