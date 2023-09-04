4 сентября «Динамо» проведет второй матч в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Бело-голубые встретятся с «Амуром», игра пройдет в Москве на льду «ВТБ Арены». Начало запланировано на 19.30 по столичному времени. Прямую трансляцию противостояния покажет сайт khl.ru.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают команду Алексея Кудашова серьезным фаворитом: поставить на успех бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.75, что составляет примерно 56% вероятности. Выигрыш коллектива из Хабаровска оценен в 4.20 (22%), ничья предложена с такой же котировкой.

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В прошлом сезоне «Динамо» на домашнем льду уверенно разгромило дальневосточную команду (5:0), но при этом уступило на выезде. А в 2021-м «Амур» в матче регулярного чемпионата вообще увез из Москвы минимальную победу (1:0). Непоражение гостей в предстоящей встрече идет за 2.03.

Также вы можете присмотреться к ставкам на результат с форой:

• Ф1(-1.5) можно взять за 2.33, Ф2(+1.5) — за 1.58;

• Ф1(0) идет за 1.35, Ф2(0) — за 3.13.

Аналитики сомневаются, что команды повторят результативность прошлой встречи в Москве (5:0): тотал больше 4.5 гола доступен за 1.97, ТМ 4.5 — за 1.83. При этом минимум в пять шайб на двоих они выполняли в шести из последних 10 встреч в регулярном чемпионате.

Матч между «Динамо» и «Амуром» в последний раз заходил в овертайм еще в декабре 2018-го — один раз за предыдущие 10 поединков в КХЛ. Вероятность дополнительного времени оценена в 4.20, вариант «овертайма не будет» доступен за 1.22.

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