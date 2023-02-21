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«Динамо» Минск — «Трактор»: где смотреть матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 21 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Трактор» 21 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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«Динамо».
Фото Официальная страница «Динамо» в ВК,

21 февраля в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ состоится важнейший матч — борющееся за место в плей-офф минское «Динамо» сыграет с «Трактором». Встреча пройдет в столице Белоруссии на «Минск-Арене» и начнется в 19.10 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru.

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Букмекеры считают «Динамо» небольшим фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех «Трактора» доступен за 2.80 (36%), ничья — за 4.00 (22%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 2800 рублей, а чистая прибыль составит 1800 рублей.

«Трактор» не проиграл в трех из пяти последних матчей против «Динамо». Вариант Х2 идет за 1.59.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.26.

На то, что обе команды забьют от двух и более голов, котировка — 1.71. На то, что этого не произойдет, — 2.00.

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Считаете, что счет откроют хозяева? Такое условие можно взять за 1.83. На гостей ставка идет за 1.98. На отсутствие голов — за 48.0.

Успех «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.79, триумф «Трактора» — за 2.07.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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