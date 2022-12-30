30 декабря в КХЛ состоится матч между минским «Динамо» и московским «Спартаком». Игра пройдет в Беларуси и начнется в 19.10 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое преимущество гостям. На победу «Спартака» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «Динамо» идет за 2.60 (38%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае их выигрыша выплата составит 2550 рублей, а чистая прибыль — 1550 рублей.

Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.94, «Спартака» — за 1.90.

Эксперты считают, что команды вряд ли забросят больше пяти шайб: ТБ 5.5 оценен котировкой 2.15, ТМ 5.5 — 1.73.

На то, что счет откроют хозяева, коэффициент — 1.90. Такое же условие на гостей доступно с идентичной цифрой.

Можете выбрать один из нескольких необычных вариантов: