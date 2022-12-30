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Сегодня, 17:15

«Динамо» Минск — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 30 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Минск — «Спартак» 30 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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ХК «Спартак».
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»

30 декабря в КХЛ состоится матч между минским «Динамо» и московским «Спартаком». Игра пройдет в Беларуси и начнется в 19.10 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое преимущество гостям. На победу «Спартака» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (23%), успех «Динамо» идет за 2.60 (38%).

При ставке в 1000 рублей на триумф гостей в случае их выигрыша выплата составит 2550 рублей, а чистая прибыль — 1550 рублей.

Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.94, «Спартака» — за 1.90.

Эксперты считают, что команды вряд ли забросят больше пяти шайб: ТБ 5.5 оценен котировкой 2.15, ТМ 5.5 — 1.73.

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На то, что счет откроют хозяева, коэффициент — 1.90. Такое же условие на гостей доступно с идентичной цифрой.

Можете выбрать один из нескольких необычных вариантов:

  • гол защитника — за 1.65;

  • дубль — за 2.55;

  • ничья во всех периодах — за 14.5.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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«Сельта» — «Севилья»: прогноз на матч ла лиги 30 декабря 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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