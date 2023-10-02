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Сегодня, 13:15

«Динамо» Минск — «Барыс»: где смотреть матч КХЛ 2 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Динамо» Минск — «Барыс» 2 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Динамо» Минск.
Фото Телеграм-канал «Динамо» Минск, Telegram

Минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ примет соперника из Восточной конференции — «Барыс». Команды сойдутся 2 октября на льду «Минск Арены», начало — в 19.10 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Герман Рубцов. «Спартак» — «Локомотив»: прогноз на матч КХЛ 2 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев серьезными фаворитами: коэффициент на победу «Динамо» в основное время — 1.81, что составляет приблизительно 54% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за 3.85 (24%), ничья идет с чуть большей котировкой 4.40 (22%).

В прошлом сезоне минчане дважды взяли верх в противостояниях с коллективом из Астаны. Поставить на то, что в предстоящем поединке «Барыс» хотя бы не уступит, можно за 1.96.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.97, ТМ 5.5 — за 1.83.

Игроки &laquo;Динамо&raquo; Минск. «Динамо» Минск — «Барыс»: прогноз на матч КХЛ 2 октября 2023 года

Также доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(0) — за 1.40, Ф2(0) — 2.89;

• Ф1(-1) — за 2.02, Ф2(+1) — за 1.78.

Вероятность увидеть овертайм оценена в 4.40, рынок «овертайма не будет» доступен за 1.21.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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