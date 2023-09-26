26 сентября в одном из четырех матчей КХЛ минское «Динамо» примет «Ак Барс». Игра пройдет в столице Белоруссии на «Минск Арене» и начнется в 19.10 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL, а также онлайн-сервис «Кинопоиск». Трансляция стартует в 19.00 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что «Ак Барс» покинет Минск победителем. На такое условие выставлен коэффициент 2.13, вероятность исхода — примерно 47%. Триумф «Динамо» в основное время доступен за 3.05 (33%), ничья — за 4.10 (20%).

Можете подстраховать казанцев с помощью форы: Ф2(0) идет за 1.64. Если же склоняетесь к ставке на белорусов, но немного сомневаетесь, оформите Ф1(0) за 2.32.

Шесть и более шайб в матче предложено взять за 2.11, пять и менее — за 1.77.

«Динамо» открыло счет в четырех из пяти последних встреч против «Ак Барса». На то, что это произойдет снова, котировка — 1.97.

Сердце подсказывает, что в этом противостоянии будет видеоповтор? На вариант «да» коэффициент — 2.00, на «нет» — 1.72.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!