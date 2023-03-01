«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России 1 марта 2023 года
1 марта «Динамо» встретится с «Крыльями Советов» в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19.55 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Игру обслужит арбитр Павел Кукуян. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу самарцев.
Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают «Динамо» фаворитом предстоящей встречи. На успех москвичей в основное время предложена котировка 1.83, что примерно 55% вероятности исхода. Победа «Крыльев» доступна за 4.12 (18%). Поставить на ничью можно за 3.92 (27%).
Ставка в 1000 рублей на «мир» в основное время в случае благоприятного исхода принесет 3920 рублей, а чистая прибыль составит 2920 рублей.
Кстати, ничья 1:1 — самый вероятный исход матча, по мнению OLIMPBET. На этот счет предложен коэффициент 6.80. Другие наиболее возможные результаты:
«Крылышки» — фаворит противостояния за 1.69. На проход бело-голубых в полуфинал доступна котировка 2.16.
Кстати, самарцы выиграли у «Динамо» четыре из пяти последних матчей. На то, что в этот раз они хотя бы не проиграют, можно поставить за 1.99.
В первом матче команда Игоря Осинькина открыла счет, пропустила, но вырвала победу в конце встречи. Обмен голами и в ответном матче оценен в 1.80. Обратный рынок предложен за 2.00.
На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.85, на ТМ 2.5 — за 1.96.
«Динамо» пропустило в 17 из 19 последних матчей во всех турнирах, а в последних пяти встречах допускало в среднем 1.6 гола за 90 минут. На ИТБ2 (1.5) доступен коэффициент 3.24.
Прогноз и ставка на матч 1/4 Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов»
«Крылья Советов» уже несколько сезонов показывают интересный комбинационный футбол. Но в этом мало забивают — всего 20 мячей в 17 турах РПЛ. Волжане сосредоточились на обороне: команда Игоря Осинькина — пятая по количеству допущенных голов (25). Меньше только у «Зенита» (семь), ЦСКА со «Спартаком» (по 18) и как раз «Динамо» (21).
Бело-голубые тоже не сияют в атаке: в пяти последних официальных матчах забили всего шесть мячей, а пропустили семь. Сильная оборона обеих команд, игра на результат от «Крыльев» и погодные условия скажутся на атакующих действиях, поэтому ждать много забитых мячей не стоит.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.96
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2