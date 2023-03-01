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«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России 1 марта 2023 года

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов» 1 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

1 марта «Динамо» встретится с «Крыльями Советов» в ответном матче 1/4 финала Кубка России. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало в 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 19.55 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Игру обслужит арбитр Павел Кукуян. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу самарцев.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают «Динамо» фаворитом предстоящей встречи. На успех москвичей в основное время предложена котировка 1.83, что примерно 55% вероятности исхода. Победа «Крыльев» доступна за 4.12 (18%). Поставить на ничью можно за 3.92 (27%).

Ставка в 1000 рублей на «мир» в основное время в случае благоприятного исхода принесет 3920 рублей, а чистая прибыль составит 2920 рублей.

Кстати, ничья 1:1 — самый вероятный исход матча, по мнению OLIMPBET. На этот счет предложен коэффициент 6.80. Другие наиболее возможные результаты:

  • победа «Динамо» 1:0 доступна за 7.40;

  • успех хозяев 2:1 — за 7.50.

«Крылышки» — фаворит противостояния за 1.69. На проход бело-голубых в полуфинал доступна котировка 2.16.

Кстати, самарцы выиграли у «Динамо» четыре из пяти последних матчей. На то, что в этот раз они хотя бы не проиграют, можно поставить за 1.99.

В первом матче команда Игоря Осинькина открыла счет, пропустила, но вырвала победу в конце встречи. Обмен голами и в ответном матче оценен в 1.80. Обратный рынок предложен за 2.00.

На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.85, на ТМ 2.5 — за 1.96.

«Динамо» пропустило в 17 из 19 последних матчей во всех турнирах, а в последних пяти встречах допускало в среднем 1.6 гола за 90 минут. На ИТБ2 (1.5) доступен коэффициент 3.24.

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Прогноз и ставка на матч 1/4 Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов»

«Крылья Советов» уже несколько сезонов показывают интересный комбинационный футбол. Но в этом мало забивают — всего 20 мячей в 17 турах РПЛ. Волжане сосредоточились на обороне: команда Игоря Осинькина — пятая по количеству допущенных голов (25). Меньше только у «Зенита» (семь), ЦСКА со «Спартаком» (по 18) и как раз «Динамо» (21).

Бело-голубые тоже не сияют в атаке: в пяти последних официальных матчах забили всего шесть мячей, а пропустили семь. Сильная оборона обеих команд, игра на результат от «Крыльев» и погодные условия скажутся на атакующих действиях, поэтому ждать много забитых мячей не стоит.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.96

Лигал.
Футбол
Кубок России
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ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
5.03 14:00
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Краснодар – Торпедо
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5.03 19:30
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