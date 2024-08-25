Одна из главных вывесок шестого тура РПЛ — встреча «Динамо» и «Краснодара». Команды встретятся 25 августа на «ВТБ Арене» в Москве, арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Букмекеры считают, что у хозяев чуть лучше шансы на победу: вероятность того, что они наберут три очка, оценена в 2.38, что примерно 41% вероятности. Выигрыш «быков» можно взять за коэффициент 2.85 (34%), ничья идет за 3.75 (25%).

В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» дважды обыграл москвичей. Поставить на то, что южане вновь как минимум не уступят, можно с котировкой 1.62.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 в пользу «Динамо» — за 8.40;

• успех «быков» 2:1 — за 9.20.

Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.23.

Рынок «обе забьют» дан за 1.53, обратный вариант оценен в 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»

Москвичи проиграли два самых больших матча этого сезона — «Спартаку» в Кубке (0:3) и «Зениту» в чемпионате (0:1). «Краснодар» подошел к встрече в хорошей форме и явно может отобрать очки у бело-голубых. Беспроигрышная серия «быков» составляет семь игр во всех турнирах, а в предыдущих пяти поединках они победили четыре раза, пропустив лишь дважды. Вдобавок в последних пяти битвах между командами краснодарцы одержали три победы, а уступили лишь раз.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.05.