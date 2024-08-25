«Динамо» — «Краснодар»: «быки» вновь станут проблемой для бело-голубых
Одна из главных вывесок шестого тура РПЛ — встреча «Динамо» и «Краснодара». Команды встретятся 25 августа на «ВТБ Арене» в Москве, арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».
Букмекеры считают, что у хозяев чуть лучше шансы на победу: вероятность того, что они наберут три очка, оценена в 2.38, что примерно 41% вероятности. Выигрыш «быков» можно взять за коэффициент 2.85 (34%), ничья идет за 3.75 (25%).
В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» дважды обыграл москвичей. Поставить на то, что южане вновь как минимум не уступят, можно с котировкой 1.62.
Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.20;
• 2:1 в пользу «Динамо» — за 8.40;
• успех «быков» 2:1 — за 9.20.
Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.23.
Рынок «обе забьют» дан за 1.53, обратный вариант оценен в 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»
Москвичи проиграли два самых больших матча этого сезона — «Спартаку» в Кубке (0:3) и «Зениту» в чемпионате (0:1). «Краснодар» подошел к встрече в хорошей форме и явно может отобрать очки у бело-голубых. Беспроигрышная серия «быков» составляет семь игр во всех турнирах, а в предыдущих пяти поединках они победили четыре раза, пропустив лишь дважды. Вдобавок в последних пяти битвах между командами краснодарцы одержали три победы, а уступили лишь раз.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.05.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1