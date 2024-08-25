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Сегодня, 13:15

«Динамо» — «Краснодар»: «быки» вновь станут проблемой для бело-голубых

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Краснодар» 25 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Мозес Кобнан («Краснодар»).
Фото Телеграм-канал «Краснодара», Telegram

Одна из главных вывесок шестого тура РПЛ — встреча «Динамо» и «Краснодара». Команды встретятся 25 августа на «ВТБ Арене» в Москве, арбитр Сергей Карасев даст стартовый свисток в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 17.00 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
25 авг, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар

Букмекеры считают, что у хозяев чуть лучше шансы на победу: вероятность того, что они наберут три очка, оценена в 2.38, что примерно 41% вероятности. Выигрыш «быков» можно взять за коэффициент 2.85 (34%), ничья идет за 3.75 (25%).

В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» дважды обыграл москвичей. Поставить на то, что южане вновь как минимум не уступят, можно с котировкой 1.62.

Три наиболее реальных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 в пользу «Динамо» — за 8.40;

• успех «быков» 2:1 — за 9.20.

Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.23.

Рынок «обе забьют» дан за 1.53, обратный вариант оценен в 2.40.

Мозес (&laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» набрал ход после невзрачного старта. И теперь навестит «Динамо», которому в прошлом сезоне помешал стать чемпионом

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Краснодар»

Москвичи проиграли два самых больших матча этого сезона — «Спартаку» в Кубке (0:3) и «Зениту» в чемпионате (0:1). «Краснодар» подошел к встрече в хорошей форме и явно может отобрать очки у бело-голубых. Беспроигрышная серия «быков» составляет семь игр во всех турнирах, а в предыдущих пяти поединках они победили четыре раза, пропустив лишь дважды. Вдобавок в последних пяти битвах между командами краснодарцы одержали три победы, а уступили лишь раз.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.05.

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«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 24 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

«Динамо» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 25 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 3 : 3
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

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 7
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Игорь Дивеев

ЦСКА

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Зенит

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Алексей Батраков

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Бителло

Бителло

Динамо

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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Бутта Магомедов

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 6 1 1
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