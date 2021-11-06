6 ноября на «ВТБ Арене» в Москве «Динамо» сойдется с «Краснодаром» в 14-м туре чемпионата России. Начало — в 16.30. Посмотреть трансляцию матча можно будет на сайте matchtv.ru.

Москвичи занимают четвертое место в таблице перед этой игрой, набрав за 13 туров 23 очка. Краснодарцы — шестые с 21 очком.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в матче нет явного фаворита. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.70 — это примерно 36% вероятности. Ничья идет за 3.60 (27%), а победа «Краснодара» оценивается в 2.60 (37%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Ф1(-1) доступна за 4.20, а Ф2(+1) — за 1.23.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.90. ТМ можно взять за 1.96.

Голы «Динамо» в двух таймах можно забрать за 1.69. Аналогичный исход на «Краснодар» есть за 2.17.