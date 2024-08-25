25 августа «Динамо» и «Краснодар» встретятся в шестом туре чемпионата России. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 17.30 по столичному времени. Рассудит команды бригада Сергея Карасева. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.00 мск.

По мнению букмекеров, в игре нет однозначного фаворита: чуть выше ожидания от хозяев — победа «Динамо» дана с коэффициентом 2.38, что составляет приблизительно 41% вероятности. Успех коллектива Мурада Мусаева предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья доступна за 3.75 (25%).

В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» дважды обыграл москвичей. Поставить на то, что коллектив вновь как минимум не уступит, можно с котировкой 1.62.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.20;

• 2:1 в пользу «Динамо» — за 8.40;

• успех «быков» 2:1 — за 9.20.

Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.23.

Рынок «обе забьют» дан за 1.53, обратный вариант оценен в 2.40.

Комбинированное условие на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» доступен за 1.74.