«Динамо» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 25 августа 2024 года онлайн в прямом эфире
25 августа «Динамо» и «Краснодар» встретятся в шестом туре чемпионата России. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 17.30 по столичному времени. Рассудит команды бригада Сергея Карасева. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.00 мск.
По мнению букмекеров, в игре нет однозначного фаворита: чуть выше ожидания от хозяев — победа «Динамо» дана с коэффициентом 2.38, что составляет приблизительно 41% вероятности. Успех коллектива Мурада Мусаева предложен с котировкой 2.85 (34%), ничья доступна за 3.75 (25%).
В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» дважды обыграл москвичей. Поставить на то, что коллектив вновь как минимум не уступит, можно с котировкой 1.62.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.20;
• 2:1 в пользу «Динамо» — за 8.40;
• успех «быков» 2:1 — за 9.20.
Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.61, ТМ 2.5 идет за 2.23.
Рынок «обе забьют» дан за 1.53, обратный вариант оценен в 2.40.
Комбинированное условие на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» доступен за 1.74.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
7
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
8
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
11
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
12
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
13
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|2 : 0
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|4 : 0
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 0
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 3
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1