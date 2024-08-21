«Динамо» Киев — «РБ Зальцбург»: австрийцы близки к шестому подряд выходу в группу ЛЧ
21 августа киевское «Динамо» встретится с «РБ Зальцбург» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Арене Люблин» в Польше и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сандро Шерер из Швейцарии. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Букмекеры не выявили однозначного фаворита: больше шансов у гостей — их победа предложена с котировкой 2.39, что примерно 40% вероятности. Успех киевлян можно взять за 2.80 (34%), коэффициент на ничью — 3.65 (26%).
Поставить на то, что в групповой этап по итогу выйдет «Динамо», можно за 2.56. Этот рынок на «Лейпциг» идет за 1.52.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи выглядят следующим образом:
-
1:1 — за 6.20;
-
победа гостей 2:1 — за 8.40;
-
успех «Динамо» 2:1 — за 9.20.
Тотал больше 2.5 гола идет за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.20.
Рынок «обе забьют» дан за 1.54, альтернативный вариант оценен в 2.37.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» Киев — «РБ Зальцбург»
Австрийцы отлично начали сезон: ни разу не проиграли за шесть матчей во всех турнирах, победив в пяти, и забили за это время 20 мячей — в среднем это 3,33 гола за 90 минут. В отличной форме полузащитники Мауртис Кьергор и Оскар Глоч: первый оформил 4+2 в шести играх, второй — 3+2 в четырех. «Динамо» же сыграло на ноль лишь в одной из предыдущих четырех встреч. Также «Зальцбург» участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов в пяти последних сезонах — это куда более опытный еврокубковый боец.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.00.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0