«Динамо» или «Спартак»? Кто финиширует выше в сезоне-2022/23

В прошлом сезоне красно-белые солидно уступили бело-голубым в таблице. Однако в очной встрече «Спартак» завоевал БЕТСИТИ Кубок России и таким образом ситуацию чуть выровнял. Как сложится старейшее противостояние в этом сезоне? Разбирались «Спорт-Экспресс» совместно с букмекерской компанией БЕТСИТИ.

«Динамо»

Бело-голубые весь прошлый сезон справедливо считались открытием чемпионата, а на каком-то отрезке их всерьез считали претендентами на титул. Хорошая селекция, звезды и воспитанники в составе, один из самых приятных тренеров в РПЛ — у москвичей были все шансы на успех.

Но весной «Динамо» посыпалось, потеряв не только шансы на историческое чемпионство, но даже упустив серебро. В очной встрече их уничтожил «Сочи». Сандро Шварц, творец динамовского чуда, по итогам сезона команду покинул.

Однако в клубе осталась прежняя структура управления и те же люди, которые привели Шварца. Они же подписали контракт с сербским специалистом Славишей Йокановичем. И они же занимаются вопросами усиления и сохранения состава. Поэтому, если вы верите в обновленное «Динамо», поставить на то, что бело-голубые обойдут «Спартак» в таблице, можно с коэффициентом 1.85 — так считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ.

«Спартак»

Красное-белые пережили санкции от УЕФА, отвратительное выступление в чемпионате и еще с десяток внутренних кризисов, но все же взяли БЕТСИТИ Кубок России. Это отлично иллюстрирует, что для «Спартака» нет ничего невозможного и ожидать от него можно чего угодно.

Как и в случае с «Динамо», красно-белых покинул главный тренер, а ему на смену пришел молодой специалист. Трудно сказать, на что способен Гильермо Абаскаль, но если считаете, что на многое, вариант «Спартак» окажется выше «Динамо» также идет за 1.85.

В Тушино пока есть определенные проблемы с составом — ушел основной центральный защитник, непонятная ситуация с Мозесом, Бакаев тоже покинул команду. Из приятных новостей — в «Спартак» перешел Антон Зиньковский, один из ярких молодых игроков страны. Но хватит ли этого для успеха?