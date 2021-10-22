22 октября в 12-м туре РПЛ сойдутся «Динамо» и «Химки». Матч состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», начало — в 19.00. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч Премьер».

Команда Шварца — фаворит игры, по мнению букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на «Динамо» можно за 1.49 — это примерно 65% вероятности. Триумф футбольного клуба «Химки» доступен за 7.00 (14%), а ничья доступна за 4.50 (21%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4500 рублей.

Ф1(-1) доступна за 1.85, а Ф2(+1) — за 2.00.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.90, а тотал меньше 2.5 — за 2.00.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 2.02. Противоположный исход оценивается котировкой 1.79.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.35, а удаления — 3.20.