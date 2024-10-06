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«Динамо» — ЦСКА: в последний раз армейцы обыграли бело-голубых на выезде девять лет назад

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 6 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).
Фото Global Look Press

6 октября на «ВТБ Арене» состоится московское дерби — «Динамо» против ЦСКА. Поединок 11-го тура РПЛ стартует в 19.00 мск. Главный судья — Владислав Безбородов. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 18.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Winline верят в хозяев чуть больше: победу бело-голубых предложили за 2.42, что составляет примерно 37% вероятности. Успех ЦСКА идет за 2.75 (36%). Котировка на ничью — 3.65 (27%).

Выигрыш «Динамо» с форой (0) доступен за 1.78. Эта же опция на красно-синих ждет вас за 2.02.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.11. «Обе забьют» представили за 1.58, коэффициент на обратный вариант — 2.28.

В прошлом сезоне парни Марцела Лички обыграли армейцев на «ВТБ Арене» (2:1). Рынок на то, что хозяева снова оформят больше 1.5 гола, оценили в 2.08.

Игорь Акинфеев (ЦСКА). ЦСКА проиграл «Динамо» на «ВТБ Арене» четыре раза подряд. В этом сезоне армейцы уступили в гостях только «Краснодару»

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — ЦСКА

В шести домашних встречах РПЛ и Кубка России из восьми парни Марцела Лички оформили от двух голов и больше. То же самое происходило в трех предыдущих дерби с красно-синими на «ВТБ Арене». У армейцев вообще неутешительная статистика выездных матчей с «Динамо» — последняя победа случилась в октябре 2015 года, когда бело-голубые еще играли на «Арене Химки».

Рекомендуемая ставка: «Динамо» забьет больше 1.5 мяча за 2.08.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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