21 марта в третьем матче 1/4 финала серии плей-офф КХЛ встретятся «Динамо» и ЦСКА. Матч между ними состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева». Начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Сергея Федорова фаворитом встречи. Вы можете поставить на победу ЦСКА в основное время с коэффициентом 2.37 — это примерно 40% вероятности. Триумф «Динамо» доступен за 2.80 (34%), а ничья — за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «Динамо» можно выиграть 2800 рублей в случае успеха хозяев.

Выход «Динамо» в следующий раунд плей-офф идет за 7.80, а ЦСКА — за 1.08.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(0) идет за 2.08 , а Ф2(0) — за 1.75 ;

Ф1(+1) идет за 1.39 , а Ф2(-1) — за 2.85 ;

Ф1(-1) идет за 3.50, а Ф2(+1) — за 1.27.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.95, а ТМ 4.5 — за 1.85.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.60.