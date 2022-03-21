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Сегодня, 13:15

«Динамо» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 21 марта

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА
Егор Сергеев
Читать «СЭ» в
Вратарь «Динамо» Александр Еременко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

21 марта в третьем матче 1/4 финала серии плей-офф КХЛ встретятся «Динамо» и ЦСКА. Матч между ними состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева». Начало — в 19.30. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Сергея Федорова фаворитом встречи. Вы можете поставить на победу ЦСКА в основное время с коэффициентом 2.37 — это примерно 40% вероятности. Триумф «Динамо» доступен за 2.80 (34%), а ничья — за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на «Динамо» можно выиграть 2800 рублей в случае успеха хозяев.

Выход «Динамо» в следующий раунд плей-офф идет за 7.80, а ЦСКА — за 1.08.

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Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч, к примеру:

  • Ф1(0) идет за 2.08, а Ф2(0) — за 1.75;

  • Ф1(+1) идет за 1.39, а Ф2(-1) — за 2.85;

  • Ф1(-1) идет за 3.50, а Ф2(+1) — за 1.27.

Тотал шайб больше 4.5 доступен за 1.95, а ТМ 4.5 — за 1.85.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.60.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ростов

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Динамо

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Локомотив

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Краснодар

 6
И К Ж
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 12 1 3
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 19 1 7
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