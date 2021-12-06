6 декабря «Динамо» сыграет дома с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча состоится в Москве на «Арене ВТБ», начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ видит «Динамо» фаворитом встречи. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно за 2.40 — это примерно 48% вероятности. Ничья идет за 3.80 (24%). Триумф ЦСКА оценивают в 2.65 (28%).

Ставка «ЦСКА не проиграет» есть в линии за 1.53 Если вы поставите 1000 рублей на победу «Динамо», то возможная выплата составит 2400 рублей.

Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Динамо». На этот исход можно поставить за 1.75.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.85. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.95.

· Ф1 (-2.5) — 6.00

· ТБ 8.5 — 9.70

· Обе забьют: нет — 5.00