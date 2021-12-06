«Динамо» — ЦСКА: где смотреть прямой эфир матча КХЛ 6 декабря
6 декабря «Динамо» сыграет дома с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча состоится в Москве на «Арене ВТБ», начало — в 19.30. Трансляцию покажет KHL Prime.
Букмекерская компания БЕТСИТИ видит «Динамо» фаворитом встречи. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно за 2.40 — это примерно 48% вероятности. Ничья идет за 3.80 (24%). Триумф ЦСКА оценивают в 2.65 (28%).
Ставка «ЦСКА не проиграет» есть в линии за 1.53 Если вы поставите 1000 рублей на победу «Динамо», то возможная выплата составит 2400 рублей.
Эксперты считают, что первый гол в этом матче забьет «Динамо». На этот исход можно поставить за 1.75.
Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 1.85. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.95.
· Ф1 (-2.5) — 6.00
· ТБ 8.5 — 9.70
· Обе забьют: нет — 5.00
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