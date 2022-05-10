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«Динамо» — «Алания»: прогноз Аленичева на матч БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз экспертов на матч БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания» 10 мая 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Игроки «Динамо» в матче с «Зенитом».
Фото Global Look Press

«Динамо» и «Алания» 10 мая 2022 года сразятся за место в финале БЕТСИТИ Кубка России. Игра на стадионе «ВТБ Арена» начнется в 16.30 по московскому времени. В 16.00 стартуют прямые эфиры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

10.05.2022 | Динамо — Алания

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев уверенными фаворитами матча. Коэффициент на победу «Динамо» — 1.49, то есть около 67% вероятности. Победа «Алании» оценена в 6.80 (12%). Ничья предложена с котировкой 4.60 (21%).

Мнением об исходе матча поделился экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.Он считает, что в результативном матче «Динамо» окажется сильнее в основное время. Эта линия БЕТСИТИ доступна с коэффициентом 2.15.

«Алания» стала главной сенсацией этого турнира. В четвертьфинале прошла «Зенит», который, было видно, относится к пренебрежением к этой игре. За что владикавказцы и наказали соперника.

&laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче БЕТСИТИ Кубка России с &laquo;Балтикой&raquo;. «Динамо» — «Алания»: команду Шварца ждет первый за 10 лет финал БЕТСИТИ Кубка России?

«Алания» играет в сверхатакующий футбол, поэтому если «Динамо» так же отнесется к сопернику, может поплатиться.

«Динамо» закончило чемпионскую гонку с «Зенитом», поэтому главная ставка сейчас на БЕТСИТИ Кубок России, на попадание в финал. Там с большой долей вероятности можно ждать пару «Динамо» «Спартак».

В родных стенах «Динамо» должно побеждать «Аланию». Мой прогноз будет следующим победа «Динамо» и ТБ 2.5", — цитирует Аленичева «Рейтинг букмекеров».

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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«Динамо» — «Алания»: прогноз Нигматуллина на матч БЕТСИТИ Кубка России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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Краснодар

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