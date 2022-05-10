«Динамо» и «Алания» 10 мая 2022 года сразятся за место в финале БЕТСИТИ Кубка России. Игра на стадионе «ВТБ Арена» начнется в 16.30 по московскому времени. В 16.00 стартуют прямые эфиры на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер».

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает хозяев уверенными фаворитами матча. Коэффициент на победу «Динамо» — 1.49, то есть около 67% вероятности. Победа «Алании» оценена в 6.80 (12%). Ничья предложена с котировкой 4.60 (21%).

Мнением об исходе матча поделился экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.Он считает, что в результативном матче «Динамо» окажется сильнее в основное время. Эта линия БЕТСИТИ доступна с коэффициентом 2.15.

«Алания» стала главной сенсацией этого турнира. В четвертьфинале прошла «Зенит», который, было видно, относится к пренебрежением к этой игре. За что владикавказцы и наказали соперника.

«Алания» играет в сверхатакующий футбол, поэтому если «Динамо» так же отнесется к сопернику, может поплатиться.

«Динамо» закончило чемпионскую гонку с «Зенитом», поэтому главная ставка сейчас на БЕТСИТИ Кубок России, на попадание в финал. Там с большой долей вероятности можно ждать пару «Динамо» — «Спартак».

В родных стенах «Динамо» должно побеждать «Аланию». Мой прогноз будет следующим — победа «Динамо» и ТБ 2.5", — цитирует Аленичева «Рейтинг букмекеров».