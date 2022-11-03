4 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ сыграет с «Детройт Ред Уингз». Матч пройдет на льду «Литтл Сизарс-арены», время начала — 2.00 мск. В России не показывают игры НХЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.07, что составляет примерно 47% вероятности. Успех «Детройта» предложен с котировкой 3.00 (30%), ничья идет за 4.20 (23%).

Верите в успех команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на победу «Кэпиталз» в случае выигрыша принесет 2070 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.70, Ф2(+1.5) — за 1.25;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.43, Ф1(+1.5) — за 1.52.

«Детройт» не проиграл только в одном из последних четырех матчей НХЛ. Причем команду Дерека Лалонда унизительно разгромили «Нью-Джерси» (2:6), «Бостон» (1:5) и «Баффало» (3:8). Верите, что в предстоящем матче «Ред Уингз» не проиграют? Этот рынок оценен в 1.71.

Команды выступают достаточно результативно: «Вашингтон» забивает в среднем 2.9 гола за игру, «Детройт» — 3.1. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.42, ИТМ2 (2.5) — за 2.70. Эти рынки на хозяев предложены за 1.73 и 2.04 соответственно.

Общий тотал больше 5.5 гола оценен в 1.60, ТМ 5.5 — в 2.34.

Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Вашингтон» 4 ноября 2022 года

Команды не только немало забивают, но и часто пропускают. «Вашингтон» после 11 сыгранных матчей имеет одинаковую статистику забитых и пропущенных голов — по 32. «Детройт» после девяти матчей забросил 28 шайб и пропустил тоже 32: в среднем 3.6 гола за игру. Матчи «Ред Уингз» в этом сезоне часто получаются очень яркими: в шести из восьми игр команды на двоих забрасывали минимум шесть шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.60.