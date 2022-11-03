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«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 4 ноября 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Вашингтон» 4 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Детройт Ред Уингз».
Фото Global Look Press

4 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ сыграет с «Детройт Ред Уингз». Матч пройдет на льду «Литтл Сизарс-арены», время начала — 2.00 мск. В России не показывают игры НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.07, что составляет примерно 47% вероятности. Успех «Детройта» предложен с котировкой 3.00 (30%), ничья идет за 4.20 (23%).

Верите в успех команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на победу «Кэпиталз» в случае выигрыша принесет 2070 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.70, Ф2(+1.5) — за 1.25;

• Ф2(-1.5) можно взять за 2.43, Ф1(+1.5) — за 1.52.

«Детройт» не проиграл только в одном из последних четырех матчей НХЛ. Причем команду Дерека Лалонда унизительно разгромили «Нью-Джерси» (2:6), «Бостон» (1:5) и «Баффало» (3:8). Верите, что в предстоящем матче «Ред Уингз» не проиграют? Этот рынок оценен в 1.71.

Команды выступают достаточно результативно: «Вашингтон» забивает в среднем 2.9 гола за игру, «Детройт» — 3.1. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.42, ИТМ2 (2.5) — за 2.70. Эти рынки на хозяев предложены за 1.73 и 2.04 соответственно.

Общий тотал больше 5.5 гола оценен в 1.60, ТМ 5.5 — в 2.34.

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Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Вашингтон» 4 ноября 2022 года

Команды не только немало забивают, но и часто пропускают. «Вашингтон» после 11 сыгранных матчей имеет одинаковую статистику забитых и пропущенных голов — по 32. «Детройт» после девяти матчей забросил 28 шайб и пропустил тоже 32: в среднем 3.6 гола за игру. Матчи «Ред Уингз» в этом сезоне часто получаются очень яркими: в шести из восьми игр команды на двоих забрасывали минимум шесть шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.60.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Детройт Ред Уингз
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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 12
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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