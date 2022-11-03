«Детройт» — «Вашингтон»: прогноз на матч НХЛ 4 ноября 2022 года
4 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ сыграет с «Детройт Ред Уингз». Матч пройдет на льду «Литтл Сизарс-арены», время начала — 2.00 мск. В России не показывают игры НХЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей фаворитами: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.07, что составляет примерно 47% вероятности. Успех «Детройта» предложен с котировкой 3.00 (30%), ничья идет за 4.20 (23%).
Верите в успех команды Овечкина? Ставка в 1000 рублей на победу «Кэпиталз» в случае выигрыша принесет 2070 рублей.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.70, Ф2(+1.5) — за 1.25;
• Ф2(-1.5) можно взять за 2.43, Ф1(+1.5) — за 1.52.
«Детройт» не проиграл только в одном из последних четырех матчей НХЛ. Причем команду Дерека Лалонда унизительно разгромили «Нью-Джерси» (2:6), «Бостон» (1:5) и «Баффало» (3:8). Верите, что в предстоящем матче «Ред Уингз» не проиграют? Этот рынок оценен в 1.71.
Команды выступают достаточно результативно: «Вашингтон» забивает в среднем 2.9 гола за игру, «Детройт» — 3.1. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.42, ИТМ2 (2.5) — за 2.70. Эти рынки на хозяев предложены за 1.73 и 2.04 соответственно.
Общий тотал больше 5.5 гола оценен в 1.60, ТМ 5.5 — в 2.34.
Прогноз и ставка на матч «Детройт» — «Вашингтон» 4 ноября 2022 года
Команды не только немало забивают, но и часто пропускают. «Вашингтон» после 11 сыгранных матчей имеет одинаковую статистику забитых и пропущенных голов — по 32. «Детройт» после девяти матчей забросил 28 шайб и пропустил тоже 32: в среднем 3.6 гола за игру. Матчи «Ред Уингз» в этом сезоне часто получаются очень яркими: в шести из восьми игр команды на двоих забрасывали минимум шесть шайб.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2